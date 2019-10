Premiér nerozumie, prečo niekto lustroval J. Čižnára až 200-krát

Na snímke generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nerozumie, prečo by mal niekto záujem 200-krát lustrovať generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára, no verí, že vyšetrovanie to osvetlí. Zároveň sa bude zaujímať o to, koľkokrát bol lustrovaný on sám. Oznámil to v stredu po rokovaní vlády.povedal Pellegrini s tým, že ho udivuje extrémny počet lustrácií. Premiér nechápe, čo sa dá 200-krát zistiť iné.doplnil Pellegrini.Dôvody lustrácie sú podľa Pellegriniho rôzne.dodal Pellegrini.Podľa informácií televízie Joj mali generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára lustrovať počas jeho funkčného obdobia takmer 200-krát. Čižnára mali sledovať istý čas aj na prelome rokov 2017 a 2018. Vo veci koná Krajská prokuratúra v Bratislave. Čoskoro sa začne trestné stíhanie a lustráciami sa bude zaoberať inšpekcia ministerstva vnútra.