Premiér: Tretí blok v Mochovciach nespustíme, pokiaľ nebude bezpečný

Peter Pellegrini, archívna snímka.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Slovensko nespustí tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, pokiaľ by boli relevantné pochybnosti o bezpečnosti jej prevádzky. Povedal to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s informáciami o testovaní nového jadrového reaktora. Výsledky horúcej hydroskúšky na tomto bloku jadrovej elektrárne očakáva Úrad jadrového dozoru SR do konca apríla.povedal Pellegrini.Podľa Úradu jadrového dozoru trvala horúca hydroskúška o niečo dlhšie oproti pôvodnému plánu, pretože ju predĺžili dve prerušenia.povedala predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.Opozičná strana SaS v pondelok (8. 4.) na brífingu oznámila, že pre hroziace ďalšie meškanie dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, ako aj ďalšie zvýšenie rozpočtu, chce SaS podať trestné oznámenie a zvolať mimoriadny parlamentný výbor.Podľa premiéra je zatiaľ na spustenie bloku dostatok finančných prostriedkov. Pellegrini požiadal médiá a opozíciu o zdržanlivosť vo vyjadreniach.povedal Pellegrini. Spustenie ďalších blokov elektrárne podľa neho vyvoláva aj pozornosť susedných krajín a hrozí, že sa z technických debát a odborných diskusií môže staťPremiér sa spolu s ministrom hospodárstva chystá preveriť stav výstavby elektrárne na osobnej návšteve.