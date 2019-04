Putin predstavil ambiciózny program expanzie v Arktíde

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin reční na medzinárodnom Arktickom fóre v ruskom Petrohrade 9. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 9. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin predstavil v utorok ambiciózny program na zabezpečenie ruskej prítomnosti v Arktíde vrátane úsilia o vybudovanie nových prístavov a inej infraštruktúry, či rozšírenie flotily ľadoborcov na jadrový pohon.Putin na Medzinárodnom arktickom fóre v Petrohrade, na ktorom sa zúčastnili aj lídri Fínska, Islandu, Nórska a Švédska, vyhlásil, že Rusko plánuje dramaticky zvýšiť prepravu nákladu cez arktickú námornú trasu — z 20 miliónov metrických ton v minulom roku na 80 miliónov ton v roku 2025.povedal Putin.Šéf Kremľa ďalej uviedol, že Rusko sa chystá rozšíriť svoju flotilu ľadoborcov na jadrový pohon.Agentúra AP poznamenala, že Rusko je jediným štátom na svete, ktorý má takúto flotilu. V súčasnosti má štyri ľadoborce na jadrový pohon.Putin na fóre špecifikoval, že tri nové ľadoborce na jadrový pohon sú v súčasnosti vo výstavbe. Do roku 2035 by podľa neho malo mať Rusko 13 ťažkých ľadoborcov, z toho deväť na jadrový pohon.Ruský líder povedal, že sa plánujú rozšíriť aj prístavy na oboch stranách arktickej námornej cesty, a to o Murmansk na polostrove Kola a Petropavlovsk-Kamčatskij na polostrove Kamčatka. Vyzval zahraničné spoločnosti, aby investovali do projektu rekonštrukcie. Modernizované a rozšírené budú aj ďalšie prístavy a infraštruktúra pozdĺž tejto trasy, dodal.Nórska premiérka Erna Solbergová na fóre zdôraznila potrebu rešpektovať medzinárodné právo a poznamenala, že Arktická rada predstavuje kľúčový priestor pre dialóg.uviedla Solbergová.Podľa jej slov "by sa to nemalo považovať za samozrejmosť... Je to výsledok politických rozhodnutí a praktickej spolupráce medzi arktickými štátmi".Solbergová i ďalší lídri, ktorí vystúpili na fóre, zdôraznili potrebu, aby sa všetky krajiny v arktickom regióne zamerali na oblasti spoločného záujmu, a to i napriek rozdielnym postojom.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na fóre uviedol, že vojenské nasadenie v Arktíde má chrániť národné záujmy.povedal Lavrov s tým, že nedávne cvičenie NATO v Nórsku bolo otvorene namierené proti Rusku.AP pripomenula, že Rusko, USA, Kanada, Dánsko a Nórsko sa snažia presadzovať vlastnú jurisdikciu nad časťami Arktídy, keďže zmenšujúci sa polárny ľad poskytuje nové príležitosti na prieskum zdrojov i nové námorné trasy. Ruská armáda prepracovala a zmodernizovala množstvo svojich vojenských základní zo sovietskej éry v tomto polárnom regióne. Snaží sa totiž udržať svoju pozíciu v regióne, o ktorom sa predpokladá, že ukrýva až jednu štvrtinu ropy a plynu na Zemi.