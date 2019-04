Premiér: Úmrtia pre zanedbanie starostlivosti sa nesmú opakovať

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) prijme opatrenia, aby sa neopakovali úmrtia detí pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti.Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s rodinami týchto detí.povedal Pellegrini. Preto by sa podľa neho mali odstrániť prekážky, ktoré dotknutým rodinám bránia začať súdne alebo správne konanie.Premiér tiež ocenil návrh novely Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, podľa ktorej má byť falšovanie alebo pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie trestným činom.priblížil návrh ďalšieho opatrenia. Po stretnutí s rodinami skonštatoval, že v súčasnosti sa podnety prešetrujú len na základe zdravotnej dokumentácie a nikto sa nepýta rodiča, či sa v skutočnosti všetko dialo tak, ako je v dokumentácii uvedené.Ministerstvo zdravotníctva SR už v marci avizovalo, že sa zaoberá požiadavkami na legislatívne zmeny, ktoré by chránili pacientov pred smrťou pre zanedbanie lekárskej starostlivosti. Na problematiku upozornila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá vyzvala kompetentné inštitúcie, aby sa zaoberali požiadavkami rodičov, ktorých deti prišli o život pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti.