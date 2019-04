Obchodník roka: Lidl už s jedenástimi prvenstvami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Držiteľom Ceny Verejnosti sa v rámci prestížnej súťaže Mastercard Obchodník roka už po šiesty raz v rade stal Lidl. Diskontný reťazec zároveň obhájil aj prvenstvo v kategórií Obchodník s potravinami. Za projekt pomoci vážne chorým deťom "Od začiatku v dobrých rukách" získal 1. miesto v súťaži Múza Merkúra. Už po šiesty raz za sebou získal Lidl Cenu Verejnosti v prestížnej súťaži Mastercard Obchodník roka. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 58 209 ľudí, pričom Lidl získal 35 193 hlasov a pred druhým v poradí – dm drogerie markt zvíťazil s výrazným náskokom. V prvej desiatke sa okrem Lidla neumiestnil žiaden iný potravinový reťazec. Diskont zároveň zopakoval svoje víťazstvo aj v kategórií Obchodník s potravinami, pričom v tomto hodnotení uspel po piatykrát v rade. "Cieľom každého obchodníka je získať a predovšetkým udržať si dôveru zákazníkov. Práve oni totiž denne rozhodujú o úspechu či neúspechu každej firmy. Slovenský trh, nielen v oblasti predaja potravín, je vysoko konkurenčný. Pre zákazníka to je výhodné, pretože obchodníci sa musia snažiť a uchádzať o jeho priazeň. Pozitívnych príkladov je na Slovensku veľa, a preto nás veľmi teší, že vďaka hlasovaniu zákazníkov sme získali už šiestu Cenu verejnosti v rade," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, ktorý Cenu verejnosti venoval všetkým viac ako 4000 zamestnancom slovenského Lidla.O víťazoch jednotlivých sortimentných kategórií rozhodol rozsiahly reprezentatívny výskum spoločnosti GfK Czech na vzorke 1500 respondentov zo Slovenska. Hodnotenými parametrami bolo spontánne menovanie predajne ("top of mind"), počet nakupujúcich, ako aj miera lojality zákazníkov k predajni a dôvera v ňu. "Už šiesty rok vyberali slovenskí zákazníci v rámci ocenenia Mastercard Obchodník roka tých najobľúbenejších obchodníkov v jednotlivých kategóriách maloobchodu. Výsledky súťaže sú preto odrazom ich vlastnej skúsenosti a spokojnosti s kvalitou produktov a služieb," povedal Martin Dolejš, vedúci rozvoja obchodu Mastercard Slovensko a Česká republika . V odbornej kategórií Mastercard Obchodník s potravinami Lidl taktiež obhájil svoje predošlé prvenstvá a získal už piatu trofej v rade. Z víťazstva sa tešil vďaka vysokej dôvere a lojalite zákazníkov. "Náš záväzok vo vzťahu k zákazníkom je jednoduchý a zároveň úprimný: snažíme sa im vždy ponúknuť najlepšiu kvalitu za výhodnú cenu. Zaujímame sa o ich názor a v maximálnej možnej miere sa im snažíme vyhovieť. Zákazníci nám to odplácajú svojou dôverou a spokojnosťou. Opakovane nás zvolili za jednotku v čerstvosti, za symbol najlepšieho pomeru ceny a kvality a na základe prieskumu verejnej mienky sme sa po piatykrát stali Obchodníkom s potravinami," uviedol Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu.Víťazov vyhlásili v rámci konferencie Retail Summit. Lidl si počas slávnostného programu prebral aj štyri ocenenia v súťaži Múza Merkúra. V kategórií spoločenskej zodpovednosti získal prvé miesto za projekt pomoci vážne chorým deťom – Od začiatku v dobrých rukách. Porota ocenila aj kampaň "Jednotka v čerstvosti", poďakovanie zákazníkom za podporu spoločensky zodpovedných projektov vo forme spotu "Zázrační ľudia" a historicky najúspešnejšiu virálnu kampaň na slovenskom Instagrame.Inzercia