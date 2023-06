Premiér úradníckej vlády Ódor požiadal poslancov o dôveru, Sme rodina sa počas hlasovania zdrží (naživo)

aktualizované 14. júna, 9:08







Schôdza, ktorá sa začala v utorok 13. júna, má v programe približne 200 bodov. Viacerými návrhmi sa budú poslanci zaoberať už druhý raz, pretože ich vrátila prezidentka



Schôdza, ktorá sa začala v utorok 13. júna, má v programe približne 200 bodov. Viacerými návrhmi sa budú poslanci zaoberať už druhý raz, pretože ich vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. Vetovala napríklad novelu školského zákona, novelu Správneho súdneho poriadku či zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

14.6.2023 (SITA.sk) -Poslanci na začiatku 94. schôdze parlamentu riešia programové vyhlásenie úradníckej vlády . Či dostane kabinet Ľudovíta Ódora dôveru, je otázne.Ambíciou úradníckej vlády je podľa jej predsedu Ľudovíta Ódora priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu i kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu.Jednotne a konštruktívne chce zabezpečiť chod štátu do predčasných parlamentných volieb. Jej prioritou bude dôrazná budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska. Zároveň nechce otvárať citlivé kultúrno-etické témy, chcú hovoriť o témach, ktoré spoločnosť spájajú a nie rozdeľujú.Ako ďalej Ódor uviedol v pléne parlamentu, taktiež chcú pokračovať v implementácii viacerých reforiem, ktoré boli rozbehnuté, ide napríklad o Plán obnovy a odolnosti , ale aj zastaviť a zmeniť nefunkčné a rizikové projekty. „Máme snahu viesť konštruktívny dialóg s politickými stranami počas celého pôsobenia, komunikovať s nimi otvorene o aktuálnom stave vecí verejných, aby budúca vláda mohla prísť s realistickou víziou pre krajiny," tvrdí Ódor.Ódor dodal, že ich priority musia byť riadne zadefinované, realistické a uskutočniteľné. Do prvej priority úradníckej vlády patria problémy, ktoré sa majú riešiť čo najskôr. „Do krátkodobých priorít patria veci, ktoré súvisia s riadnym chodom štátu do volieb, kľúčová bude príprava a implementácia tých opatrení, ktoré by pomohli slabšie príjmovým skupinám v boji s vysokou infláciou a jej dopadmi," zdôraznil predseda vlády.Druhou prioritou je príprava zodpovedného rozpočtu. Úradnícka vláda si dala za cieľ pripraviť plán, ako strednodobo urobiť poriadok vo verejných financiách. Treťou prioritou je proeurópska domáca a západná zahraničná politika, kde vláda chce plniť všetky záväzky, ktorú súvisia s členstvom Európskej únie „U strednodobých priorít ide o hodnotové posúdenie celo-spoločenského hľadiska, ktoré reformy považuje táto vláda za žiadúce. Vieme, že nemáme mandát ani čas tieto reformy uskutočniť v celej šírke, ale to, čo môžeme urobiť, je naň upozorniť a pripraviť konkrétne kroky, nie len analýzy," vysvetlil Ódor. Do strednodobých priorít vláda zaradila pomoc slabším či udržanie a prilákanie talentov.Hnutie Sme rodina sa počas hlasovania o programovom vyhlásení vlády zdrží. Ako ďalej uviedol podpredseda hnutia a exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak v pléne Národnej rady SR, je to z dôvodu chýbajúcich opatrení na pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.Krajniak zároveň členom vlády odkázal, že Sme rodina k úradníckej vláde nebude pristupovať princípom „čím horšie, tým lepšie". Akýkoľvek vecný návrh, ktorý pomôže ľuďom, plánuje podporiť. Podpredseda Sme rodina zároveň tvrdí, že veľmi ťažko v PVV hľadali konkrétne veci, k zámerom a úmyslom do budúcnosti sa podľa Krajniaka dá ťažko vyjadriť.„Určite chceme oceniť, že sa ministerke práce Soni Gaborčákovej podarilo dostať do PVV záväzok podporiť poskytovateľov sociálnych služieb mimoriadnym zvýšením finančného príspevku. Ďalej považujem za veľmi dôležité zlepšiť odmeňovanie služobnej pohotovosti a zachovať stabilitu posudkových lekárov v rezorte práce," tvrdí Krajniak. Taktiež ocenil, že vláda chce podporiť úpravu dávky v hmotnej núdzi životného minima príspevku na bývanie.Opozícia programové vyhlásenie vlády v pléne kritizovala. Predseda strany Smer-SD Robert Fico v pléne vyhlásil, že Ódorovmu kabinetu nevyslovia dôveru, pretože jej priority sa nezhodujú s prioritami Smeru-SD.Vytkol je najmä to, že pomoci ľuďom v súvislosti so zdražovaním potravín sa venuje v PVV len jednou vetou o tom, že vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín. Premiér Ódor reagoval, že to nie je pravda.„To je nedorozumenie alebo klamstvo - každý si z toho vyberie, čo uzná za vhodné. Nie je pravda, že nepomáhame, akurát nevieme pomáhať veľkou lopatou, lebo na to jednoducho nie sú finančné prostriedky,“ povedal.Podľa jeho slov nie je možné sa tváriť, že tu doteraz žiadna inflačná pomoc nebola. Zdôraznil, že práve tí, čo vládu najviac kritizujú, robia všetko preto, aby jej vzali priestor na pomoc ľuďom, keďže dávajú návrhy na opatrenia za ďalšie milióny eur. Zároveň sa spýtal, prečo ich teda nedali ľuďom zasiahnutým infláciou a zdražovaním, ktorých spomínal Fico.Šéf Smer-SD tiež kritizoval, že PVV neobsahuje inventúru toho, v akom stave sa krajina nachádza. Podľa neho mala úradnícka vláda presne pomenovať, kto je za súčasný stav zodpovedný. Odmietol tiež ambíciu vlády bojovať proti hybridným hrozbám a vyjadril sa, že „dezinformácie sú hlavne v mainstreamových médiách.“Ódor reagoval, že za súčasný stav krajiny je zodpovedných hneď niekoľko predchádzajúcich vládnych garnitúr a nie je tu od toho, aby robil policajta a zisťoval, kto je za čo zodpovedný. Necháva to na posúdenie verejnosti. „Neplánujeme pred voľbami hádzať špinu na predchádzajúce vlády. Ide nám o to, aby sme sa kultivovane porozprávali o tom, čo Slovensko potrebuje,“ prízvukoval Ódor.