V bani na Bankove uviazli dvaja muži, na dobrodružstvo takmer doplatili životom (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.6.2023 (SITA.sk) - Z bane Bankov pri Košiciach bolo v utorok večer prijaté volanie o pomoc. Uviazli v nej dvaja muži, ktorí do priestorov bane, hoci je tam vstup zakázaný, vošli zrejme za dobrodružstvom. Ako na sociálnej sieti informovalo Ministerstvo vnútra SR , otvorili si mrežu a vošli do jednej zo šácht.Zamestnanci si všimli, že je vchod otvorený, pričom netušili, že sú nejakí ľudia vo vnútri a vchod pre bezpečnosť zatarasili zeminou. Neskôr muži poslali SMS so žiadosťou o pomoc. Záchranným zložkám sa ich podarilo vyslobodiť po približne dvoch hodinách. Vyviazli bez zranení, polícia rieši ich dobrodružstvo ako priestupok.