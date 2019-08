PREMIÉR: V prípade M. Jankovskej musíme byť veľmi rozvážni

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Musíme byť veľmi rozvážni a konať na základe dôkazov. V utorok to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s medializovanými podozreniami z väzieb štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej na podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.skonštatoval premiér s tým, že bude hľadať spôsob, ako podozrenia overiť. Dodal, že aj s prezidentkou hovoril o tom, že musia byť rozvážni.dodal. Garantoval, že v rozhodnutí mu nikto nebráni.Viaceré opozičné strany trvajú na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom K. Aj podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je jej zotrvanie vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela.Premiér Pellegrini vo svojom pondelkovom (26. 8.) vyhlásení zopakoval, že pokiaľ sa potvrdia podozrenia týkajúce sa Jankovskej, bude rázne konať. Nechce vynášať súdy na základe novinových článkov ani zasahovať do vyšetrovania.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) avizoval, že okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na jej odvolanie. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži demisiu.