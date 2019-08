Eurokomisia má pochopenie pre odklad nominácie na eurokomisára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. augusta (TASR) - Predsedníčka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová začala v utorok sériu osobných a telefonických pohovorov s kandidátmi vlád členských krajín EÚ na pozície eurokomisárov. Do konečného počtu 26 kandidátov jej zatiaľ chýbajú nominanti Francúzska a Talianska.Fínske predsedníctvo v Rade EÚ vyzvalo členské krajiny, aby predstavili svojich oficiálnych nominantov do eurokomisie najneskôr do pondelka 26. augusta, aby si von der Leyenová mohla v priebehu týždňa naplánovať rozhovory s každým z nich.Podľa údajov týždenníka Politico má budúca šéfka eurokomisie v pláne denne absolvovať do desať pracovných stretnutí s budúcimi možnými komisármi. Jej dočasný kabinet neoznámil presné dátumy a poradie pohovorov, lebo ide o otvorený proces, ktorý sa môže meniťFrancúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok oznámil, že Paríž svojho kandidáta do eurokomisie oznámi v priebehu utorka. Zložitejšie je to v prípade Talianska, kde po páde vlády Giuseppeho Conteho prebiehajú koaličné rozhovory medzi Demokratickou stranou (PD) a Hnutím piatich hviezd (M5S). Ak budú tieto rokovania úspešné a podarí sa zabrániť vypísaniu predčasných volieb v Taliansku, v hre o post eurokomisára je podľa Politico viacero známych mien.Predstavitelia exekutívy EÚ priznali, že v prípade Talianska je omeškanie nominácií na eurokomisára. Aj v Bruseli však vedia, že v prípade dohody o vytvorení vlády sú najpravdepodobnejšími talianskymi kandidátmi do eurokomisie bývalí premiéri Paolo Gentiloni a Enrico Letta. V hre je aj bývalý minister financií Pier Carlo Padoan a ďalším možným kandidátom je europoslanec z tábora socialistov Roberto Gualtieri, ktorý je šéfom vplyvného Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a finančné záležitosti.V prípade, že koaličné rokovania PD - M5S zlyhajú, eurokomisára bude musieť vymenovať končiaca vláda vytvorená Ligou severu a M5S, pričom v tomto prípade do úvahy prichádzajú (končiaci) minister zahraničných vecí Enzo Moavero a minister financií Giovanni Tria.(spravodajca TASR Jaromír Novak)