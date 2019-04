Premiér:V prípade novej nemocnice neurobím nič, čo by zaváňalo kšeftom

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 24. apríla (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) neurobí v prípade novej nemocnice v Bratislave nič, čo by zaváňalo kšeftom. Vyhlásil to pred rokovaním vlády a pred stretnutím s finančnou skupinou Pentou, ktoré sa má konať v stredu.povedal Pellegrini. Predpokladá, že Penta na stretnutí, na ktorom majú byť aj lekári, odborári a zástupcovia ministerstva zdravotníctva, povie svoje predstavy a ponuku.Premiér zopakoval, že by chcel, aby v Bratislave stála štátna a nie súkromná nemocnica. Tvrdí, že nemá nič proti súkromnej, ale mieni urobiť všetko preto, aby veľká nemocnica s kompletným personálom a najlepšími odborníkmi bola v rukách štátu.uviedol s tým, že mu je jedno, s kým bude rokovať, pokiaľ to bude v prospech Slovenska.