Slováci sú čoraz viac gramotní v informačných technológiách

Bratislava 24. apríla (TASR) - Znalosti Slovákov v oblasti informačných a komunikačných technológií z roka na rok stúpajú. Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat nové vedomosti nadobúdajú samoštúdiom (12 % Slovákov), ale mnohí majú IT kurzy a školenia platené zamestnávateľom (9 %). Štatistiky za rok 2018 ukazujú, že Slováci sú málo ochotní si za to platiť sami. Iba dve percentá ľudí uviedlo, že si niekedy zaplatili za IT kurz z vlastného vrecka.Čoraz viac ľudí potrebuje IT zručnosti k svojej práci. Na trhu práce je to už nevyhnutnosťou.uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.Čo sa týka platených IT kurzov zamestnancom zo strany firmy, tak sa to najviac deje v škandinávskych krajinách, kde dosahujú ľudia v tejto oblasti aj najlepšie výsledky. Najdigitálnejší sú Luxemburčania (85 % z nich má základné IT vedomosti), Švédi (77 %), Nóri (77 %) či Dáni (71 %). Práve v týchto krajinách má takmer každá domácnosť aj pripojenie na internet. Na Slovensku má pripojenie na internet 80 % domácností.Najčastejšími aktivitami ľudí na internete je posielanie a prijímanie emailov (86 % ľudí), hľadanie rôznych informácií (78 %), čítanie správ na spravodajských a iných portáloch (72 %) a participácia na sociálnych sieťach (65 %).Celkovo je na Slovensku málo ľudí, ktorí by sa IT oblasti venovali aj profesionálne. Aktuálne na Slovensku v tomto sektore pracuje do 60.000 IT špecialistov. IT jednotkou Únie je Fínsko. Podiel pracovníkov v IT oblasti je 6,8 % z celkovej zamestnanosti (168.000 osôb). Nasleduje Švédsko s 6,6 % (333.000 osôb). Relatívne vysoké podiely má aj Estónsko, Veľká Británia, Luxembursko a Holandsko, jeden z 20 ľudí tam pracuje ako IT špecialista. Na opačnom konci rebríčka je Portugalsko (2,2 %), Rumunsko (2,1 %) a Grécko s 1,6 %, dopĺňa Buchláková.