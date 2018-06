Premiér v Rade Európy odpovedal na otázky o utečencoch či Kuciakovi

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Štrasburg 27. júna (TASR) - Nízky počet utečencov, ktorých Slovensko prijalo na svojom území, neodráža mieru solidarity. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini v reakcii na otázku, ktorá zaznela na pôde Plenárneho zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) po tom, čo tam vystúpil s prejavom.Malý počet utečencov, ktorých Slovensko prijalo, podľa Pellegriniho súvisí s tým, že migranti si našu krajinu nevyberajú za svoj cieľ. SR však podľa jeho slov v tejto otázke pomáha inak, a síce personálne, technicky, finančne. Predseda vlády SR v priebehu diskusie s členmi PZ RE napríklad pripomenul, že sme sa starali o rakúskych azylantov.Pellegriniho sa pýtali i na prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj na mieru slobody tlače na Slovensku. Na vražde Kuciaka podľa premiéra pracuje jeden z najväčších vyšetrovacích tímov v histórii našej krajiny, spolupracujeme i s medzinárodnými vyšetrovateľmi a políciou z iných krajín.Podľa Pellegriniho slovenská polícia už dnes aktívnejšie koná v prípadoch, kedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu novinárov.Premiér vyjadril presvedčenie, že Slovensko je naďalej jednou z najbezpečnejších a najdemokratickejších krajín na svete. Dodal, že jeho cieľom je vyšetrenie každej vraždy a, samozrejme, v Kuciakovom prípade čo najskôr vypátrať páchateľov tohto ohavného činu.V rámci diskusie padla aj otázka na odchody zamestnancov RTVS a ich tvrdenia o tlaku, ktorému čelili. Pellegrini uviedol, že RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorú financujú prevažne občania svojimi príspevkami, a tým je podľa neho garantovaná jej nezávislosť. Vyslovil pritom názor, že politická moc ani nemá možnosť, ako by do chodu RTVS zasahovala, keďže riaditeľa tejto inštitúcie menuje NR SR. Aj tíz odídených zamestnancov priznali, že im nebolo bránené vo výkone povolania a že neboli vystavení politickému tlaku, tvrdil v Štrasburgu slovenský premiér.