Prvým oficiálnym kandidátom na primátora B. Bystrice je Igor Kašper

Na snímke kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Igor Kašper počas tlačovej konferencie v Banskej Bystrici 28. júna 2017. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. júna (TASR) – Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Banskej Bystrice v tohtoročných komunálnych voľbách je krajský a mestský poslanec Igor Kašper. Oznámil to v stredu s tým, že kandidovať bude ako nezávislý, ale s podporou strán SaS, OĽaNO a hnutiami Sme rodina, KDH a Progresívne Slovensko. Osobne ho prišli do mesta pod Urpínom podporiť napríklad aj podpredseda SaS Ľubomír Galko či predseda Sme rodina Boris Kollár.priblížil Kašper svoj program, s ktorým chce osloviť voličov. Do dňa volieb sa chce stretnúť minimálne s 10.000 ľuďmi, rozprávať sa s nimi a hľadať riešenia na ich problémy.Ako tiež poznamenal, mrzí ho, žePodrobnosti nateraz zverejniť nechcel.Galko zdôraznil, že pre SaS je Kašper človekom, ktorý je osem rokov v komunálnej politike, udržal si nezávislosť, je realistom, rozhodným a zásadovým človekom. Vie spájať tak, ako je to teraz v prípade demokratickej opozície.Na otázku TASR, s akou sumou počíta na kampaň, kto na nej bude participovať a či ju bude robiť i prostredníctvom bilbordov, Kašper reagoval: