Premiér: V4 neodmieta posilnenie Frontexu, musí pôsobiť doplnkovo

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Salzburg 19. septembra (TASR) – Na schôdzke predstaviteľov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v stredu nezaznelo absolútne nie posilneniu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), len musia byť jasne definované úlohy a pôsobnosť obidvoch zložiek. Slovenský premiér Peter Pellegrini to povedal v stredu po stretnutí predsedov vlád V4 v Salzburgu, ktoré sa konalo ešte pred začiatkom neformálneho summitu lídrov krajín Európskej únie v tomto rakúskom meste.Európski politici by podľa jeho slov mali podporiť akékoľvek riešenie, z ktorého bude jasné, že je schopné prispieť k obrane hraníc Únie.uviedol Pellegrini. Vysvetlil, že aj niektoré iné krajiny majú problém, aby sa nezasahovalo do ich suverenity.Ak sa podľa Pellegriniho nájde dobrá kombinácia Frontexu, ktorý by mohol byť viac aktívny v tretích krajinách, to znamená pomáhať ochraňovať hranice aj vody jednotlivých krajín severnej Afriky, a doplnkovej pomoci pobrežných síl jednotlivých štátov, práve to by mohlo fungovať.tlmočil posolstvo svojich kolegov z V4.Naďalej však podľa jeho slov platí nemenná pozícia premiérov krajín V4, žePred začiatkom samotného summitu korigoval svoje pondelňajšie vyjadrenie o zbytočnosti Frontexu český premiér Andrej Babiš.povedal novinárom na stretnutí V4 v hoteli Stein. Dodal, že najskôr si musí vypočuť názory ostatných na fungovanie tejto pohraničnej a pobrežnej stráže. Zastáva však názor, že by bolo lepšie priamo podporiť krajiny, ktoré majú problémy s ochranou vonkajšej hranice, ako dávať peniaze na túto ochranu cez ďalšiu organizáciu.Napriek pôvodnému vyjadreniu na rokovaní českej a slovenskej vlády, ktoré sa konalo v pondelok v Košiciach, Babiš v Salzburgu uznal, že Frontex má svoju úlohu, ktorú vidí najmä v koordinácii.Premiéri V4 sa po stretnutí presunuli do divadla Felsenreitschule, kde sa pracovnou večerou podávanou rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom začal samotný dvojdňový neformálny summit EÚ.Zasadnutie zorganizovalo rakúske predsedníctvo v Rade EÚ a ponesie sa v duchu nelegálnej migrácie, vnútornej bezpečnosti Európy a blížiaceho sa brexitu.