Premiér: Vrtuľníky pre slovenskú políciu a hasičov môžu dodať Taliani

Rím 21. novembra (TASR) – Vrtuľníky pre slovenskú políciu a hasičov by mohol dodať taliansky dodávateľ. Po stredajšom stretnutí s talianskym premiérom Giuseppem Contem v Ríme to avizoval predseda vlády SR Peter Pellegrini. S Contem hovoril aj o migrácii, ako i návrhu budúcoročného talianskeho štátneho rozpočtu, ktorý kritizuje Európska komisia. Zároveň ho pozval na návštevu Slovenska." povedal Pellegrini.Obaja hovorili aj o problematike migrácie a možnom dočasnom umiestnení migrantov na Slovensku. "vysvetlil Pellegrini. Conte podľa jeho slov informáciu zobral na vedomie a ocenil prístup Slovenska.Pellegrini však neočakáva, že by okamžite po stretnutí odštartovali rozhovory o konkrétnom príchode migrantov. "skonštatoval. Spresnil, že Slovensko môže byť o takýto krok požiadané v prípade mimoriadnej situácie.Kým Conte pozýval Pellegriniho na let nadzvukovou stíhačkou, Pellegrini ho zase pozval na návštevu Slovenska.ozrejmil Pellegrini. Conte začne podľa jeho slov hľadať vhodný termín na návštevu Slovenska začiatkom budúceho roka.Prvá oficiálna návšteva Pellegriniho v Talianku sa uskutočňuje v roku, keď si Slovensko a Taliansko pripomínajú 25. výročie diplomatických vzťahov a 100. výročie vzniku Československa, pri ktorom dôležitú úlohu zohralo aj Taliansko. Pellegrini v rámci nej tiež v stredu položil v Ríme veniec na Oltár vlasti a navštívil veliteľstvo námornej operácie Sophia v Stredozemnom mori (EU Navfor Med Sophia).