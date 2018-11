Zelení nie sú spokojní s odpoveďou eurokomisie o Babišovi a Agroferte

Na snímke Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. novembra (TASR) - Politická skupina Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) v Európskom parlamente (EP) v stredu oznámila, že nie je spokojná s odpoveďou Európskej komisie na otázky zaslané pre podozrenia z možného konfliktu záujmov českého premiéra Andreja Babiša súvislosti so skupinou Agrofert.Poslanci z Výboru EP pre rozpočet (BUDG) sa v utorok stretli s eurokomisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Cretuovou, eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Philom Hoganom a generálnym tajomníkom Európskej komisie Martinom Selmayrom.Člen výboru BUDG, belgický europoslanec zo skupiny Zelení/EFA Bart Staes, pri tejto príležitosti predložil sériu otázok týkajúcich sa údajného konfliktu záujmov českého premiéra Andreja Babiša.Frakcia Zelení/EFA v septembri podporila žiadosť českej pobočky organizácie Transparency International (TI) adresovanej Európskej komisii, aby preskúmala možný Babišov konflikt záujmov. Hlavný argument bol, že Babiš sa ako predseda českej vlády podieľa na rozhodovacích procesoch v EÚ spojených s alokáciou európskych a národných fondov, ktorých je obchodná skupina Agrofert príjemcom.Staes vo svojom vyhlásení pre médiá konštatoval, že odpoveď Európskej komisie na otázky týkajúce sa možného stretu záujmov českého premiéra nie je adekvátna s ohľadom na závažnosť a urgentnosť tejto veci.uviedol Staes. Dodal, že v piatok bol EK poslaný zoznam nedávno pridelených eurodotácií, ktoré mohla spoločnosť Agrofert získať v rozpore s pravidlami EÚ o strete záujmov.Belgický poslanec pripomenul, že je na EK ako na strážkyni európskych zmlúv, aby preskúmala všetky dostupné dôkazy a rozhodla, či v Babišovom prípade ide o stret záujmov.zdôraznil Staes.Dodal, že akékoľvek firmy, ktorých by sa týkal stret záujmov, by mali byť vylúčené z prijímania európskych dotácií.