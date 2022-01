Premiéra inscenácie Kým prídu Stouni… v Činohre SND má nový termín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) -Pôvodne plánovanú predpremiéru aj obe premiéry hry Kým prídu Stouni… musela Činohra SND zrušiť pre pozitívny test na covid jedného z účinkujúcich.Po priaznivom pretestovaní hereckého súboru je však už opäť všetko pripravené na prvú tohtoročnú premiéru.Činohra SND chcela po ťažkých pandemických časoch priniesť na javisko hru, ktorá sa pozrie na svet s nadhľadom, ale aj ironicky a so sarkazmom. V tomto prípade na svet rokenrolu.Inscenácia Kým prídu Stouni… je vážnym, ale aj vtipným zamyslením nad takým kultúrnym fenoménom, ako je rokenrol a jeho najživotaschopnejšie a najslávnejšie vtelenie – skupina The Rolling Stones."The Rolling Stones je najemblematickejšia skupina, pretože Beatles sa už rozpadli a žiadna iné kapela nie je na scéne tak dlho. Navyše na Stounoch vidieť aj to, ako sa vyrovnávali s manželstvom, so starnutím a v poslednom čase, bohužiaľ, aj so smrťou. Vedeli sme preto, že pohľad na rokenrol cez Stounov môže byť najkomplexnejší,” približuje dramaturg inscenácie Daniel Majling."Samozrejme, veľkú úlohu zohrala aj skutočnosť, že máme v súbore Roba Rotha, ktorý je celoživotným skalným fanúšikom a obdivovateľom Micka Jaggera a nikdy sa tým netajil,” dodáva Majling.Spolu s Robom Rothom diváci na javisku uvidia skvelé výkony Emila Horvátha, Jany Oľhovej, Emílie Vášáryovej, Kamily Magálovej aj Táni Pauhofovej. V inscenácii však znie aj živá rocková muzika v podaní Daniela Fischera, Ondreja Kovaľa, Alexandra Bártu a Mariána Džubáka."Nikdy som si nemyslel, že budem ešte niekedy v život hrať na basgitaru. Kedysi som mal aj svoju kapelu, ale keď ma prijali na VŠMU na herectvo, naše cesty sa rozišli. Musím však povedať, že tentokrát si to veľmi užívam, strašne ma baví s chalanmi hrať,” približuje Alexander Bárta.Kým prídu Stouni… nie je určená len pre milovníkov legendárnej skupiny, zabavia sa aj tí, ktorí o Stounoch nič nevedia. Prvé reprízy sú zatiaľ v Činohre SND naplánované na 12., 13. a 27. februára.Informačný servis