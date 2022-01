Huawei uvádza na slovenský trh nový top model P50 Pro a skladací P50 Pocket (video)

S každým ďalším smartfónom tejto série spoločnosť potvrdzuje a posilňuje svoju pozíciu lídra v oblasti mobilnej fotografie.

„Od uvedenia prvej generácie smartfónov série P robíme neuveriteľné pokroky a posúvame hranice mobilnej fotografie s každým novým zariadením. Inak tomu nie je ani tentokrát. Huawei P50 Pro otvára ďalšiu éru technológie, ktorá používateľom umožňuje vytvárať fotografie, ktoré odrážajú skutočné farby s neuveriteľnými detailmi. Okrem toho sme zašli ešte o krok ďalej a vyvinuli sme Huawei P50 Pocket, skladací smartfón bez kompromisov v oblasti konštrukcie, dizajnu, fotoaparátu či výkonu,“ vyjadril sa Derek Yu, prezident produktovej divízie Huawei pre strednú a východnú Európu.

Ešte pokročilejšie fotografovanie

Huawei P50 Pro ostal verný svojej charakteristickej dokonalosti vo fotografovaní, ktorou je séria P známa, a stal sa tak najpokročilejším fotografickým smartfónom Huawei na trhu. Toto výkonné zariadenie umožní každému nadšencovi mobilnej fotografie fotografovať na profesionálnej úrovni a zachytiť všetky farby a detaily. Určený je pre všetkých, ktorí cítia potrebu vytvárať a zachytávať krásne momenty a bežný fotoaparát smartfónu im nestačí.

Prelomová technológia fotoaparátu pre lepšiu kvalitu obrazu

Spoločnosť Huawei sa zaviazala snažiť sa o špičkovú technológiu fotoaparátov a kvalitu obrazu. Huawei P50 Pro predstavuje nové technológie fotoaparátov, ktoré vytvárajú fotografie plné detailov a farieb aj pri slabom osvetlení, aby ste dosiahli čo najlepšiu reprodukciu toho, čo ľudské oko vidí. Ani fotografovanie vzdialených objektov už nebude problém. Huawei P50 Pro je vybavený periscope zoomom, ultraširokým objektívom a stabilizačnou technológiou, takže môžete ľahko vytvárať stabilné fotografie malých predmetov alebo objektov nachádzajúcich sa ďaleko od vás. Technológia Huawei XD Optics koriguje optické rozdiely a renovuje detaily na snímkach.

Výkon vlajkovej lode a používateľská skúsenosť

Séria Huawei P prináša vždy tie najlepšie funkcie, nielen z hľadiska fotoaparátu, ale aj z hľadiska dizajnu a výkonu. Nová vlajková loď prichádza s väčšou obrazovkou a batériou s dlhšou výdržou. Smartfón pritom zostáva ľahší a tenší, navrhnutý tak, aby pohodlne padol do ruky. Huawei P50 Pro má 3D zakrivený sklenený displej s podporou pre presné a realistické zobrazenie farieb. Ku komplexnému zážitku z hrania hier alebo sledovania videí vám pomôžu duálne stereofónne reproduktory a vysoká obnovovacia frekvencia displeja.

Huawei P50 Pro má výrazný elegantný vzhľad. Prémiový model bude dostupný v dvoch pôsobivých prémiových povrchových úpravách a môže sa pochváliť odolnosťou voči prachu a vode.

Otvorte sa inováciám s P50 Pocket

Skladací Huawei P50 Pocket je smartfón, ktorý prináša inovácie v technológií a dizajne. Nerobí kompromisy v schopnostiach fotografie alebo výkonu a navyše je zabalený do umeleckej podoby. Je smartfónom pre ľudí, ktorí hľadajú kvalitu a inovácie a nechcú robiť kompromisy v žiadnych funkciách.

Poskytuje skvelú výdrž batérie (4 000 mAh) a podporuje rýchle nabíjanie s technológiou 40 W Huawei SuperCharge pri zachovaní tenkého a elegantného tvaru. Smartfón tiež prináša úplne nový režim Super Privacy Mode, ktorý po zložení automaticky deaktivuje kamery, mikrofón a lokalizačné služby.

Skladací smartfón bez kompromisov

Huawei P50 Pocket je skladací telefón, ktorý je možné zložiť na polovicu, pričom je stále schopný podávať výkon vlajkovej lode. Smartfón má vďaka centrálne umiestnenému pántu jedinečný a symetrický skladací mechanizmus, ktorý umožňuje exkluzívny dizajn. Znamená to, že keď sa zariadenie rozloží, systém sa zdvihne a vytvorí hladkú obrazovku. Nová technológia zaisťuje väčšiu odolnosť a pevnosť. Je neuveriteľne tenký a pre ešte lepší zážitok je vybavený dvoma displejmi.

Tzv. cover screen, teda sekundárny displej v zatvorenom stave poskytuje jednoduchý prístup k vybranému rozsahu informácií a možno ho použiť na spravovanie hudby, kontrolu kalendára, ako aj fotenie alebo nahrávanie videí a správu upozornení. Pokiaľ ide o dizajn, Huawei P50 Pocket prichádza v dvoch snových farebných prevedeniach: bielej a čiernej. Okrem nich tento rad ponúka aj špeciálnu zlatú prémiovú edíciu, ktorú navrhla holandská módna návrhárka Iris Van Herpen, ktorá prichádza so špeciálnou 3D textúrou.

Objavte svet neobmedzených možností fotografovania

V zloženom stave je Huawei P50 Pocket krásny kus technológie, no v rozloženom stave je to výkonný smartfón s vlajkovými funkciami. Čo sa týka fotografie, skladací model podporuje True-Chroma Imagine Engine, Huawei XD Optics a Huawei XD Fusion Pro. Na základe tohto spoločnosť Huawei vyvinula Ultra Spectrum Camera Matrix, ktorá zahŕňa 10-kanálový multispektrálny senzor, ultraspektrálny iluminačný senzor, AF laser, 40MP True-Chroma fotoaparát, 13MP ultraširokouhlý objektív a 32MP fotoaparát UltraSpectrum. Hlavná kamera Huawei P50 Pocket využíva komplexnú kombináciu výkonného hardvéru a softvéru, ako aj vylepšenie viac ako 2 000 farieb v celom farebnom gamute, čím napodobňuje, ako ľudia vnímajú farby, aby používatelia mohli verným spôsobom zachytiť to, čo vidia.

Navyše vďaka skladaciemu tvaru má smartfón aj algoritmy pre selfie portréty, zachytené zadným fotoaparátom. Využíva snímač hlavného fotoaparátu na zlepšenie výkonu pri slabom osvetlení pre tie najkrajšie selfie, aké si viete predstaviť.

S dvoma novými výkonnými vlajkovými smartfónmi nebola séria P od Huawei nikdy taká silná ako dnes. Či už preferujete klasický dizajn smartfónu alebo jedinečnú skladaciu verziu, jedno je isté – kvalita fotografií, ktoré odfotíte s týmito smartfónmi, vás poriadne prekvapí.

Cena a dostupnosť

Huawei P50 Pro a P50 Pocket je na Slovensku dostupný v predpredaji v zvýhodnených balíčkoch u vybraných predajcov od 26. januára, pričom štart predaja je naplánovaný na 7. februára 2022. Odporúčaná maloobchodná cena top modelu P50 Pro je 1 199 eur a skladacieho P50 Pocket je 1 399 eur.