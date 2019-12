Premiéra Pellegriniho prijal generálny tajomník OSN

Slovenský premiér Peter Pellegrini (vľavo) a generálny tajomník OSN António Guterres počas stretnutia v New Yorku 10. decembra 2019. FOTO TASR - Úrad vlády SR Foto: TASR Foto: TASR

New York 10. decembra (TASR) – Čas sa kráti. Na naplnenie cieľov Agendy 2030 máme pred sebou len desať rokov. Každá krajina musí reálne začať konať. Najalarmujúcejšie je, že už ani ciele, ktoré sme si dali predtým, by dnes nestačili na to, čo chceme dosiahnuť. Preto musíme dokonca v mnohých oblastiach zrýchliť naše tempo aj investície, aby sme vôbec to, čo máme dosiahnuť do roku 2030 a 2050, aj dosiahli. Premiér Peter Pellegrini to uviedol v utorok po bilaterálnom rokovaní s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v New Yorku ako myšlienku, na ktorej sa zhodli.," priblížil Peter Pellegrini.Ako ďalej uviedol, významnou časťou debaty bola ochrana klímy. "" zdôraznil premiér, pričom dodal, že podľa neho práve čo sa týka energetického mixu, bude Slovensko, keď všetko splní, opäť lídrom nielen v strednej, ale v celej Európe.," uviedol. Zároveň Guterresa informoval, že v roku 2021 zástupcovia Slovenska opäť prídu a zreferujú o tom, ako sa krajine darí napĺňať ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. "" dodal.Debatu označil za príjemnú a konštruktívnu. Podľa premiéra generálny tajomník vysoko ocenil angažovanosť Slovenskej republiky aj v misiách pod vlajkou OSN. "," konštatoval. Zároveň je Slovensko podľa neho pozitívne vnímané svojím prístupom k multilateralizmu. "" spresnil.Premiér Pellegrini už na nedávnom klimatickom summite OSN v Madride uviedol, že Slovensko rozumie potrebe konať v súvislosti s klimatickými zmenami a je na potrebnú transformáciu na ochranu klímy pripravené. Vyjadril taktiež podporu urýchlenia činnosti na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, stratégia rozvoja nízkouhlíkových technológií by mala byť podľa neho hotová začiatkom roka.Poukázal tiež na to, že Slovensko sa rozhodlo znížiť produkciu elektriny z uhlia, čo povedie k postupnému ukončeniu ťažby hnedého uhlia v niektorých regiónoch. Zároveň zdôraznil potrebu sociálneho zabezpečenia regiónu po odstavení baní, avizoval zvýšenie cieľov v oblasti zníženia obchodovania s emisiami z 12 na 20 percent do roku 2023. Poukázal i na snahu zvýšiť ciele v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie do roku 2030. Slovensko sa podľa neho rozhodlo vyčleniť ďalších 2,5 miliardy eur na investície do zmeny klímy a životného prostredia.Generálny tajomník OSN António Guterres upozornil na summite na to, že klimatická kríza ohrozuje samotnú civilizáciu a ľudstvo si musí vybrať medzi nádejou a rezignáciou. Cesta nádeje podľa neho znamená používať menej fosílnych palív a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Generálny tajomník OSN varoval, že doterajšie kroky nestačia na to, aby sa svet nedostal v zmenách klímy "do bodu, z ktorého už niet návratu". Podľa neho chýba politická vôľa.Lídri z celého sveta sa zaviazali skoncovať s chudobou a bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu Zem. Agenda 2030 predstavuje výzvu, aby sa do plnenia jej 17 cieľov do roku 2030 - skoncovania s chudobou a boju proti nerovnosti a klimatickým zmenám - zapojili vyspelé i rozvojové štáty a aj bežní ľudia. Na Slovensku je gestorom implementácie agendy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je gestorom v medzinárodnom prostredí.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)