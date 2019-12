Trump varoval Rusko pred zasahovaním do volieb v roku 2020

Bez popisu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump na utorňajšom stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom varoval Rusko, aby nezasahovalo do budúcoročných prezidentských volieb v Spojených štátoch. Informoval o tom Biely dom, píše agentúra Reuters.Trump Rusko takisto vyzval, aby vyriešilo svoj konflikt s Ukrajinou. Lavrova zároveň uistil, že podporuje globálnu kontrolu zbraní, ktorá sa nevzťahuje len na Rusko, ale aj na Čínu, uviedol Biely dom vo svojom vyhlásení.Lavrov však podľa agentúry AFP poprel, že by s Trumpom hovoril o zasahovaní do amerických volieb. "," povedal Lavrov na tlačovej konferencii krátko po stretnutí s Trumpom.Lavrova pred zasahovaním do budúcoročných prezidentských volieb v USA v utorok varoval už aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Ako uviedol, v opačnom prípade Moskve hrozia odvetné opatrenia Washingtonu.V utorok boli zverejnené dva body návrhu obžaloby voči prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Ide o zneužitie právomoci a pohŕdanie Kongresom. Zneužitia právomoci sa mal Trump dopustiť, keď požiadal a vyvíjal nátlak na Ukrajinu na zasahovanie do našich prezidentských volieb v roku 2020.Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.