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04. septembra 2026

Premiéra prijala bulharská prezidentka Ilijana Jotovová, Fico vyzdvihol úroveň vzťahov medzi Slovenskom a Bulharskom


Tagy: bulharská prezidentka Bulharský premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt zahraničná návšteva

Spomenul napríklad spoluprácu v oblasti kultúry a školstva, keďže v hlavnom meste Slovenska Bratislave už od 1948 roku funguje Bulharská základná, a už i stredná, škola Christa Boteva.



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793935951_1651501976334096_5833214365242979334_n 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Spomenul napríklad spoluprácu v oblasti kultúry a školstva, keďže v hlavnom meste Slovenska Bratislave už od 1948 roku funguje Bulharská základná, a už i stredná, škola Christa Boteva.


Slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) prijala bulharská prezidentka Ilijana Jotovová. Prijatie hlavou štátu nasledovalo po Ficovom rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom, v rámci jeho oficiálnej návštevy.

Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad vlády (ÚV) SR. Doplnil, že i na stretnutí s prezidentkou predseda slovenskej vlády vyzdvihol úroveň vzájomných vzťahov medzi Bulharskom a Slovenskom.

Pokračovanie recipročnej výmeny


Spomenul napríklad spoluprácu v oblasti kultúry a školstva, keďže v hlavnom meste Slovenska Bratislave už od 1948 roku funguje Bulharská základná, a už i stredná, škola Christa Boteva. Celé desaťročia je tiež možné študovať jazyky oboch štátov na univerzitách, v Sofii a Velikom Tarnove slovenčinu, v Bratislave a Prešove zas bulharčinu.

„Máme záujem na pokračovaní recipročnej výmeny študentov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov, na intenzívnom využívaní letných kurzov slovenského a bulharského jazyka a na podpore výučby oboch jazykov na vysokých školách vysielaním lektorov,“ uviedol Fico.

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Priame letecké spojenie a významná spolupráca


Podľa predstaviteľov oboch štátov by sa dobré vzájomné vzťahy mohli výraznejšie odraziť aj v hospodárskej a obchodnej spolupráci, a to napríklad v oblastiach automobilového priemyslu, strojárstva, automatizácie, energetiky či inovácií. Bulharsko je i jednou z obľúbených dovolenkových destinácií Slovákov, a to aj vďaka priamemu leteckému spojeniu.

„Robert Fico s Ilijanou Jotovovou diskutoval aj o medzinárodných témach. Vyzdvihol, že Slovensko a Bulharsko majú podobné názory na vývoj vojny na Ukrajine,” uvádza ÚV SR s tým, že krajiny sa zhodujú, že konflikt nemá vojenské riešenie. Vyzývajú aj na väčšie diplomatické úsilie, ktoré by malo smerovať k spravodlivému mieru.


Zdroj: SITA.sk - Premiéra prijala bulharská prezidentka Ilijana Jotovová, Fico vyzdvihol úroveň vzťahov medzi Slovenskom a Bulharskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bulharská prezidentka Bulharský premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt zahraničná návšteva
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