Premiéra skoro nebola, neprišiel Princ. Opera SND uvádza Dvořákovu Rusalku

24.1.2022 (Webnoviny.sk) -Tam, kde vy vidíte noty, my vidíme bohatstvo, ktoré nepodlieha inflácii, hovoria o partitúrach slávnych skladateľov dvaja dirigenti – Martin Leginus a Ondrej Olos. Obaja sa zhodujú, že zvlášť to platí pri Rusalke, Dvořákovej najznámejšej a najžiadanejšej opere."Nachádzam v nej snáď všetko - dokonalú inštrumentáciu, detailnú prácu s motívmi, ktoré sa viažu na jednotlivé postavy deja aj nádhernú farebnú, jemnú hudba. Osobne si myslím, že Rusalka je vôbec vrcholné dielo Antonína Dvořáka, ktorý si prial byť v očiach svojich poslucháčov vnímaný najmä ako operný skladateľ,” hovorí dirigent Ondrej Olos.Dvořák pri svojich predchádzajúcich operách často narážal na výčitku, že míňa príliš dobrú hudbu na zlé texty. Keď sa mu však dostalo do rúk libreto k Rusalke, hneď vedel, že má v rukách niečo špeciálne. Očaril ho poetický text, ktorý mu pripomínal Erbenove balady.Libreto vytvoril mladý básnik a dramatik Jaroslav Kvapil, ktorý sa netajil obdivom k rozprávkam Hansa Christiana Andersena. Pri písaní Rusalky sa inšpiroval jeho Malou morskou vílou, ale aj motívmi z rozprávok Boženy Němcovej. Všetko to spojil rytmom Erbenových balád.Kvapil libreto nepísal pre Dvořáka, no tajne dúfal, že sa k nemu skladateľ, ktorý bol vtedy na vrchole svojej popularity, dostane. Osloviť ho priamo si totiž netrúfal. Príležitosť sa naskytla, keď pražské Národné divadlo vypísalo inzerát na libreto k opere pre Dvořáka. Jaroslav Kvapil neváhal a ponúkol svoju Rusalku. Skladateľa dielo tak očarilo, že operu zložil za neuveriteľných sedem mesiacov."Dvořák bol očividne dojatý tragickou láskou Rusalky k princovi, lebo príbehu napísal najosobnejšiu a najkrajšiu partitúru. Ukázal v nej obrovský zmysel pre bohatú farebnosť v orchestrácii a novú cestu v harmónii, ktoré hraničia s impresionizmom,” opisuje hudbu k Rusalke dirigent Martin Leginus.Rusalka mala premiéru 31. marca 1901 v pražskom Národnom divadle. Diváci ju prijali s nadšením, aké dovtedy nesprevádzalo žiadnu skladateľovu operu. Zaujímavosťou je, že premiéra sa nezaobišla bez nečakaných komplikácií.Najskôr sa musela odložiť, lebo v divadle prepukol štrajk orchestra, ktorý trval štyri týždne. A napokon krátko pred začiatkom premiéry hrozilo, že sa ani neuskutoční. Tenorista Karel Burian, ktorý mal spievať Princa, sa do divadla nedostavil. Údajne bol totiž po žúre s priateľmi indisponovaný.Situáciu zachránil Bohumil Pták, ktorého krátko pred premiérou prišiel na vystúpenie prehovoriť sám skladateľ Dvořák."Napokon sa táto nepredvídateľná noc skončila Dvořákovým triumfom. Rusalka rovno z javiska prešla priamo do sŕdc divákov a dodnes je najobľúbenejšou zo všetkých českých opier,” dodáva Leginus.Slovenské národné divadlo uvedie najbližšie operu Rusalka v utorok 25. januára. V titulnej úlohe očarujúcej vodnej víly, ktorá si pre lásku k človeku vybrala cestu, z ktorej niet návratu, diváci uvidia vynikajúcu sopranistku Evu Hornyákovú. V úlohe princa sa predstaví tenorista Tomáš Juhás, Vodníka charizmaticky stvárni Jozef Benci. Orchester Opery SND bude dirigovať Martin Leginus. Lístky si môžete zakúpiť tu. Informačný servis