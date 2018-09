Premiéri SR a ČR sa zhodli na posilnení spolupráce pri výzbroji armád

Spoločné rokovanie vlád SR a ČR v Košiciach 17. septembra 2018 v historickej radnici. Na snímke zľava český premiér Andrej Babiš a slovenský premiér Peter Pellegrini počas spoločnej tlačovej konferencie. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. septembra (TASR) – Slovenská a Česká republika by mali v budúcnosti viac spolupracovať pri výzbroji svojich armád s využitím produktov zbrojného priemyslu, ktoré ponúka druhá krajina. Po pondelkovom spoločnom rokovaní to oznámili premiéri oboch krajín Peter Pellegrini a Andrej Babiš. O tejto otázke budú premiéri a ministri obrany SR a ČR konkrétnejšie rokovať na nadchádzajúcom brnianskom strojárskom veľtrhu.Podľa Pellegriniho v rámci modernizácie oboch armád sú oblasti, kde je vhodné nadviazať na tradíciu českého a slovenského zbrojárskeho priemyslu.povedal Pellegrini na tlačovej konferencii. Mohlo by pritom podľa neho ísť aj o širšiu výmenu produktov v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4).povedal Babiš. Spoluprácu v armáde označil za jednu z kľúčových oblastí a možnosť na zvyšovanie vzájomného obchodu. Spomenul, že v ČR sa vyrábajú bojové vozidlá, Slovensko ponúka napríklad húfnice Zuzana. Aj podľa neho ide aj o tému v rámci V4.Predmetom stretnutia boli tiež európske témy v súvislosti s neformálnym vrcholným samitom EÚ, ktorý sa bude konať v stredu a štvrtok (19. - 20. 9.) v Salzburgu. Obe krajiny si potvrdili zhodné postoje v oblasti európskeho rozpočtu a migrácie. Podľa Pellegriniho sa s partnerom zhodli na jasnom odmietnutí krátenia kohéznej politiky, ktorá má zmierňovať regionálne rozdiely, keďže tie v oboch krajinách pretrvávajú. Babiš potvrdil kritický postoj k posilňovaniu agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. Vníma ju ako zbytočné vytváranie paralelných štruktúr, keďže krajiny ako Španielsko, Taliansko, Grécko či Malta majú vlastnú národnú ochranu hraníc, ktorá by mala byť posilnená.Pellegrini reagoval aj na vyjadrenia slovinského premiéra Marjana Šarca, ktorý podľa medializovaných informácií kritizoval migračnú politiku V4. Predseda vlády SR povedal, že slová slovinského premiéra ho mrzia a vníma ich skôr ako unáhlené vyjadrenie novozvoleného premiéra, ktorý potreboval vyjadriť nejakým spôsobom svoje medzinárodné vnímanie.konštatoval.V poradí šieste spoločné rokovanie vlád SR a ČR sa konalo v budove košickej historickej radnice. Témou boli aj spoločné podujatia pri príležitosti významných tohtoročných výročí, a to 100 rokov od vzniku Československa, 50. výročia Pražskej jari a 25. výročia samostatnosti oboch republík.