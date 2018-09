Steinmeier pricestoval na návštevu, stretol sa s prezidentom Niinistöm

Frank-Walter Steinmeier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 17. septembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier odštartoval v pondelok trojdňovú návštevu Fínska, v rámci ktorej by mal diskutovať najmä o témach ako klimatická zmena, migrácia či vzťahy s Ruskom, priblížila agentúra DPA.Steinmeiera s manželkou Elke Büdenbenderovou privítal na letisku v Helsinkách fínsky prezident Sauli Niinistö s manželkou Jenni Haukiovou. Obaja lídri sa po spoločnom rozhovore prihovorili médiám na tlačovej konferencii. Niinistö uviedol, že Európsku úniuotázka migrácie a spôsob, akým ju treba riešiť.Steinmeier - bývalý nemecký minister zahraničných vecí, ktorý v súčasnosti zastáva prevažne reprezentatívny úrad prezidenta - zase nedávno poznamenal, že Európa dúfa v lepší vzťah s Ruskom.povedal pred návštevou fínskemu denníku Helsingin Sanomat.Práve téma vzťahov s Ruskom, s ktorým má Fínsko asi 1300 kilometrov dlhú hranicu, by taktiež mala dominovať jeho návšteve, pripomenula DPA. Dodala, že fínsky prezident Niinistö sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom stretáva pravidelne, pričom naposledy sa zišli minulý mesiac v ruskom letovisku Soči.Steinmeier sa v priebehu pondelka stretol aj s predsedníčkou fínskeho parlamentu Paulou Risikkovou. V utorok ho zase čaká stretnutie s fínskym premiérom Juhom Sipiläom. Svoju návštevu v tejto severskej krajine zakončí v stredu cestou do severofínskeho mesta Oulu, známeho vďaka experimentom i rozsiahlemu využívaniu informačných technológií.