Premiéri V4 a Bulharska napísali Kurzovi pre nariadenie o emisiách CO2

Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. októbra (TASR) - Premiéri štyroch členských krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - Andrej Babiš, Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki a Peter Pellegrini - spolu s bulharským premiérom Bojkom Borisovom adresovali vo štvrtok (4. 10.) večer spoločnú výzvu rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Ich výzva sa týka nariadenia, ktoré navrhuje znížiť emisie nových predaných vozidiel do roku 2030 o 40 percent oproti hodnotám v roku 2021.List, ktorého kópiu dostali aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk, je načasovaný pred zasadnutím utorňajšej (9. 10.) Rady EÚ pre životné prostredie (ENVI), v rámci ktorého ministri zhodnotia pozíciu Európskeho parlamentu (EP) a mali by dospieť k vlastnej pozícii voči návrhu predloženému Európskou komisiou.Poslanci EP sa v stredu (3. 10.) dohodli, že emisie CO2 nových automobilov by mali do roku 2030 klesnúť o 40 percent, kým eurokomisia navrhovala pokles o 30 percent voči stavu z roku 2021. Výrobcovia automobilov, ktorých priemerné emisie CO2 prekročia tieto ciele, by podľa europoslancov mali čeliť pokutám, príjem z ktorých by smeroval do rozpočtu EÚ.Premiéri Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v tejto súvislosti oslovili rakúskeho kancelára a upozornili ho na pozíciu krajín, kde automobilový priemysel zohráva významnú úlohu. Rakúsko bude predsedať Rade ENVI (9. 10).Premiéri V4 a Bulharska Kurzovi pripomenuli, že vzhľadom na rozsiahly vplyv automobilového priemyslu treba preskúmať toto nariadenie z rôznych perspektív od záväzkov EÚ v oblasti boja proti zmene klímy a zlepšovania kvality ovzdušia v členských štátoch cez konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu až po sociálno-ekonomické perspektívy občanov.Signatári výzvy súhlasia s tým, že EÚ vstupuje do obdobia prechodu na moderné nízkouhlíkové hospodárstvo, kde úloha dopravy bude rozhodujúca, ale naznačili, že tento prechod by mal byť "evolučný a postupný".uvádza sa v spoločnej výzve. Pätica lídrov naznačila, že tento prechod by mal odrážať aj nákupnú silu obyvateľstva na celom kontinente, a preto treba uvažovať o dostupnosti vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Aby nedošlo k zvýšenému dovozu ojazdených automobilov z členských štátov s vyššou kúpnou silou do členských štátov s nižšou kúpnou silou.uviedli nespokojní premiéri.Upozornili, že vzhľadom na súčasný stav rokovaní v Rade EÚ by chceli vyjadriť svoje obavy z možných negatívnych ekonomických a sociálnych dôsledkov, ak sa ambície EÚ nastavia na "nereálne úrovne".zdôraznili signatári výzvy. Podľa ich vyjadrenia je cieľ zníženia emisií CO2 pri nových vozidlách o 30 percent "najrozhodujúcejším prístupom na zabezpečenie spravodlivého a ekonomicky férového prechodu na čistú mobilitu v EÚ".Premiéri podpísaní pod spoločnou výzvou vyzvali Kurza a Rakúsko, aby zvážili uvedené argumenty a uľahčili prijatie takého kompromisného riešenia, ktoré bude mať širokú podporu členských štátov, teda aj tých, ktoré zohrávajú významnú úlohu v automobilovom priemysle.Slovensko bude na zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu zastupovať minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).