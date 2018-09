Premiérka Barbadosu vymenovala speváčku Rihannu za veľvyslankyňu

Rihanna

Robyn Rihanna Fenty sa ako 16-ročná presťahovala z Barbadosu do USA. Debutovala v roku 2005 albumom Music Of The Sun, s ktorým sa rovnako ako s ďalšími siedmimi štúdiovkami prebojovala do prvej desiatky albumového rebríčka Billboard 200. Ten však po prvý raz dobyla až s albumom Unapologetic (2012) a tento úspech sa jej podarilo zopakovať aj s nahrávkou Anti (2016). Je držiteľkou deviatich cien Grammy, dvanástich American Music Awards vrátane Icon Award, dvoch BRIT Awards a desiatok ďalších ocenení. Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Bojová loď (2012), To je koniec! (2013), Annie (2014), Valerian a mesto tisícich planét (2017) či Debbina 8 (2018).





BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Barbadoská vláda vymenovala speváčku Rihannu za veľvyslankyňu. Rodáčka z barbadoskej obce Saint Michael sa stala „mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou“, ktorej úlohou je podpora vzdelania, turizmu a investícií.Premiérka Barbadosu Mia Amor Mottleyová sa vyjadrila, že je poctená odovzdať 30-ročnej umelkyni takýto titul. „Rihanna veľmi miluje túto krajinu, a to sa odráža na jej filantropii, hlavne v oblastiach zdravotníctva a vzdelania. Taktiež ukazuje svoj patriotizmus v tom, čo dáva tejto krajine, a naďalej si ostrov cení ako svoj domov,“ uviedla predsedníčka vlády vo vyhlásení.Ako tiež uviedla, s ohľadom na interpretkin „kreatívny postreh a šikovnosť v podnikaní", je vhodné, aby ju vláda zapojila a dala jej väčšiu právomoc, „aby mala rozhodujúcejšiu úlohu pri premene Barbadosu“.Samotná Rihanna uviedla, že „nemôže byť pyšnejšia“, že dostala takýto titul vo svojej vlasti. „Každý Barbadosan zohrá svoju úlohu v súčasnom úsilí a som pripravená a nadšená z toho, že prevezmem zodpovednosť. Teším sa na prácu s premiérkou Mottleyovou a jej tímom na premene Barbadosu,“ uviedla speváčka.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.