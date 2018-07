Premiérovi chýbali v kázni arcibiskupa Babjaka pozitíva

Tisícky veriacich sa 5. júla 2018 v Nitre zišli na Národnej cyrilo-metodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup Ján Babjak. Na snímke zľava primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, predseda vlády SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. júla (TASR) - Tisícky veriacich sa dnes v Nitre zišli na národnej Cyrilometodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup – metropolita Ján Babjak. Vo svojej kázni poukázal na korupciu, klientelizmus, zneužívanie európskych fondov, podvody a mafiánske maniere.povedal.povedal Babjak.Na slávnostnej omši sa zúčastnili dvaja z najvyšších predstaviteľov štátu, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a predseda vlády SR Peter Pellegrini. Premiér pripomenul, že nie všetko, čo zažívame a akú dobu žijeme, prišlo automaticky.povedal. Zároveň zdôraznil, že aj v takéto dni ako dnes, by sme si mali uvedomiť, že by sme mali žiť slušne, poctivo, dodržiavať zákony a pravidlá, byť k sebe vľúdni, priateľskí, pomáhať si, kde treba pomôcť, a najmä pozerať sa do budúcnosti s väčším optimizmom.povedal premiér.V kázni podľa Pellegriniho zazneli mnohé veci, chýbali mu však pozitíva.skonštatoval.uzavrel Pellegrini.