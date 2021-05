Prémiová minerálna voda Römerquelle je v novej 100 % recyklovanej fľaši

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosti Coca-Cola HBC a Coca-Cola Company tak pokračujú v napĺňaní spoločných záväzkov k udržateľnosti a cirkularite na poli obalových materiálov, ktoré vychádzajú zo spoločnej celosvetovej iniciatívy World Without Waste. Po nedávnom uvedení stopercentne recyklovanej PET fľaše pre svoju značku minerálnych vôd Natura na českom trhu prichádzajú s rozšírením aj o značku prémiových minerálnych vôd Römerquelle. Rovnako ako 0,5 litrové balenie bude aj to nové, 1,5 litrové, v tzv. rPET fľaši. Ide o označenie fľaše, ktorá je 100 % vyrobená z recyklovaného PET materiálu z bývalých fliaš."Voda Römerquelle v 100 % rPET fľaši je ukážkou, ako zabezpečiť cirkularitu v nápojových obaloch, je vyrobená z recyklovaných fliaš a dá sa plnohodnotne ďalej recyklovať," uviedol Michal Čubrík, manažér pre externé vzťahy spoločnosti Coca-Cola HBC ČR a SR, a dodal: "Udržateľnosť a zodpovednosť za naše obaly je pre nás v Coca-Cola HBC kľúčovou témou. Naše záväzky a ciele v tejto oblasti sú vysoko ambiciózne.""Spoločnosť Coca-Cola sa zaviazala, že do roku 2025 bude v celom svojom portfóliu plastových fliaš používať aspoň 50 % recyklovaného materiálu. Voda Römerquelle je naším lídrom, ale podiel recyklátu navyšujeme aj pri ostatných produktoch. Už dnes sú všetky naše obaly 100-percentne recyklovateľné," uviedla Veronika Němcová, riaditeľka komunikácie a udržateľnosti v spoločnosti Coca-Cola ČR a SR.Prírodná minerálna voda Römerquelle pochádza zo zdroja 400 metrov pod povrchom a je približne 5 300 rokov stará, čo zaručuje jej stopercentnú čistotu a vysokú kvalitu. Vďaka svojej vyváženej mineralizácii s vysokým obsahom vápnika a horčíka a naopak nízkym obsahom sodíka je vhodná na každodennú spotrebu a má dobrú, neutrálnu chuť. Značka Römerquelle bola založená ako rodinná firma v roku 1965. Čerpaná a stáčaná je v rakúskom meste Edelstal (Burgenland), kde je od roku 1962 schválená pre verejné liečebné využitie. Do rodiny Coca-Cola patrí od roku 2003. Názov Römerquelle v nemčine znamená rímsky prameň a od rímskych čias živila našu vitalitu a oživovala všetky naše zmysly. Predáva sa vo variantoch bez príchuti sýtená, nesýtená a s príchuťou citrónovej trávy.Informačný servis