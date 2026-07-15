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15. júla 2026
Přemysl Boublík: Recept od Koleníka na stuhnuté pery a drsná pravda o „standing ovation“ – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Přemyslom Boublíkom. Má nezameniteľný hlas, ktorý poznáte z úspešných
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15.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Přemyslom Boublíkom.
Má nezameniteľný hlas, ktorý poznáte z úspešných audiokníh, a za sebou desiatky televíznych aj divadelných úloh. Herec Přemysl Boublík nám v rozhovore zbúral predstavy o dokonalom živote umelcov.
Prečo už dnes neverí potlesku divákov tzv. standing ovation, ako sa vyrovnal so zlyhaním v nahrávacom štúdiu a prečo ho Maroš Kramár nechal pred plným hľadiskom doslova "vykúpať" v trapase?
Začiatky na Novej scéne sprevádzala u Přemysla taká obrovská tréma, že mu doslova dreveneli končatiny aj pery a mal pocit, že nebude schopný zo seba vydať ani hlásku. Záchrana prišla nečakane v posilňovni od kolegu Janka Koleníka.
"Povedal mi, že mi pri strese rýchlo odchádza cukor a mám si pred predstavením kúpiť sladený nápoj. Skúsil som to a mal pravdu. Zafungovalo to," prezrádza Přemysl. Dnes už radšej ako sladké vody používa pred predstavením hlboké dychové cvičenia na upokojenie a sprítomnenie sa.
Zažiť "malú hereckú smrť" priamo pred divákmi nie je žiadna sranda. Přemysl spomína na derniéru komédie Mandarinková izba, kde kvôli pískajúcemu reflektoru a nečakanej poznámke tesne pred vstupom na scénu dostal totálne okno.
A reakcia kolegu Maroša Kramára? "Nechal ma v tom vykúpať. Pozrel sa na mňa, začal sa smiať a hovorí: 'No, ideš, poď.'" Přemysl v panike začal chodiť po scéne a pýtať sa divákov, či tiež počujú to pískanie, až kým Kramár nenavrhol scénu vrátiť na začiatok. Diváci z toho nakoniec mali skvelý zážitok, no mladý herec sa v zákulisí triasol ešte poriadne dlho a od manažéra divadla si vyslúžil poriadnu príučku.
Dnes sa po každom predstavení ľudia automaticky postavia a tlieskajú. Přemysl však priznáva, že ako herec už tomuto gestu neverí.
"Niekedy sedím v hľadisku a ľudia majú standing ovation aj na niečo, čo si to podľa mňa nezaslúži. Je to skôr taká davová psychóza - postavia sa traja a ostatným je hlúpe sedieť, alebo ich už jednoducho bolí zadok," hovorí s úsmevom. Skutočným meradlom úspechu je pre neho hrobové ticho počas drámy, kedy by bolo počuť spadnúť aj špendlík.
Vo videorozhovore sa dozviete aj:
Zdroj: SITA.sk - Přemysl Boublík: Recept od Koleníka na stuhnuté pery a drsná pravda o „standing ovation“ – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Má nezameniteľný hlas, ktorý poznáte z úspešných audiokníh, a za sebou desiatky televíznych aj divadelných úloh. Herec Přemysl Boublík nám v rozhovore zbúral predstavy o dokonalom živote umelcov.
Prečo už dnes neverí potlesku divákov tzv. standing ovation, ako sa vyrovnal so zlyhaním v nahrávacom štúdiu a prečo ho Maroš Kramár nechal pred plným hľadiskom doslova "vykúpať" v trapase?
Koleníkov trik proti paralyzujúcej tréme
Začiatky na Novej scéne sprevádzala u Přemysla taká obrovská tréma, že mu doslova dreveneli končatiny aj pery a mal pocit, že nebude schopný zo seba vydať ani hlásku. Záchrana prišla nečakane v posilňovni od kolegu Janka Koleníka.
"Povedal mi, že mi pri strese rýchlo odchádza cukor a mám si pred predstavením kúpiť sladený nápoj. Skúsil som to a mal pravdu. Zafungovalo to," prezrádza Přemysl. Dnes už radšej ako sladké vody používa pred predstavením hlboké dychové cvičenia na upokojenie a sprítomnenie sa.
Keď dostanete okno a kolega sa na vás len zabáva
Zažiť "malú hereckú smrť" priamo pred divákmi nie je žiadna sranda. Přemysl spomína na derniéru komédie Mandarinková izba, kde kvôli pískajúcemu reflektoru a nečakanej poznámke tesne pred vstupom na scénu dostal totálne okno.
A reakcia kolegu Maroša Kramára? "Nechal ma v tom vykúpať. Pozrel sa na mňa, začal sa smiať a hovorí: 'No, ideš, poď.'" Přemysl v panike začal chodiť po scéne a pýtať sa divákov, či tiež počujú to pískanie, až kým Kramár nenavrhol scénu vrátiť na začiatok. Diváci z toho nakoniec mali skvelý zážitok, no mladý herec sa v zákulisí triasol ešte poriadne dlho a od manažéra divadla si vyslúžil poriadnu príučku.
Drsná pravda o potlesku v stoji
Dnes sa po každom predstavení ľudia automaticky postavia a tlieskajú. Přemysl však priznáva, že ako herec už tomuto gestu neverí.
"Niekedy sedím v hľadisku a ľudia majú standing ovation aj na niečo, čo si to podľa mňa nezaslúži. Je to skôr taká davová psychóza - postavia sa traja a ostatným je hlúpe sedieť, alebo ich už jednoducho bolí zadok," hovorí s úsmevom. Skutočným meradlom úspechu je pre neho hrobové ticho počas drámy, kedy by bolo počuť spadnúť aj špendlík.
Vo videorozhovore sa dozviete aj:
- Exces v nahrávacom štúdiu: Ako ho prísna diéta, cvičenie a neskoro dodaný scenár vytočili natoľko, že sa v nahrávacom štúdiu zapísal na roky dopredu ako "problémový".
- Kde sú limity herectva: Či by niekedy prijal rolu pornoherca a prečo si myslí, že opakované hranie samovrážd môže na duši herca zanechať fatálne stopy.
- Úskalia rýchlej doby: Prečo mu v moderných projektoch chýba hlboká analýza postáv a ako prehnané premýšľanie niekedy otravovalo režisérov.
- Nálepky zo seriálov: Ako reagovali tatranskí upratovači, keď ho spoznali vďaka kontroverznej úlohe v Ordinácii v ružovej záhrade.
Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Přemysl Boublík: Recept od Koleníka na stuhnuté pery a drsná pravda o „standing ovation“ – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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