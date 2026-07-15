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15. júla 2026
Vo veku 96 rokov zomrela významná operná sopranistka Jarmila Smyčková
Tagy: Úmrtie
Jarmila Smyčková sa narodila 14. decembra 1929 v Poštornej, ktorá je dnes súčasťou Břeclavi. Zomrela 14. júla 2026 v Bratislave. Slovenské ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Jarmila Smyčková sa narodila 14. decembra 1929 v Poštornej, ktorá je dnes súčasťou Břeclavi. Zomrela 14. júla 2026 v Bratislave.
Slovenské národné divadlo (SND) zasiahla smutná správa. Vo veku 96 rokov zomrela jedna z popredných osobností slovenskej opernej scény, dlhoročná sólistka Opery Slovenského národného divadla Jarmila Smyčková. O jej úmrtí informovalo vedenie SND, ktoré si umelkyňu pripomenulo ako výnimočnú koloratúrnu sopranistku a dámu, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie prvej slovenskej opernej scény.
Jarmila Smyčková začínala svoju umeleckú kariéru v Sliezskom divadle v Opave, kde pôsobila desať rokov. Do Opery Slovenského národného divadla vstúpila najskôr ako hosť v sezóne 1965/1966, keď stvárnila Kráľovnú noci v Mozartovej opere Čarovná flauta. Zároveň naštudovala postavu Zerbinetty v opere Ariadna na Naxe. O rok neskôr sa stala riadnou sólistkou Opery SND, v ktorej pôsobila až do roku 1988.
Počas viac ako dvoch desaťročí na javisku Slovenského národného divadla účinkovala takmer v päťdesiatich inscenáciách. Diváci ju poznali napríklad ako Gildu v Rigolettovi, Rosinu v Barbierovi zo Sevilly, Laurettu v Giannim Schicchim, Zuzanku vo Figarovej svadbe, Micaelu v Carmen, Violettu v La traviate či titulnú hrdinku opery Lucia di Lammermoor. Mimoriadne miesto v jej kariére mala aj postava Studenej princeznej v opere Martin a slnko skladateľa Tibora Freša, ktorú autor vytvoril priamo pre ňu.
Jej interpretačné umenie oceňovala aj odborná kritika. „Od Zerbinetty k Lucii sa vinie niť úspešných profilových postáv koloratúrnej sopranistky Jarmily Smyčkovej, umelkyne s čistotou a ľahkosťou koloratúry, krehkosťou striebristého tónu, výrazovou decentnosťou a ušľachtilosťou,“ uvádzali dobové recenzie.
Popri opernej kariére sa venovala aj koncertnému spevu a piesňovej tvorbe. Svoje skúsenosti odovzdávala ďalším generáciám ako pedagogička na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.
Jarmila Smyčková sa narodila 14. decembra 1929 v Poštornej, ktorá je dnes súčasťou Břeclavi. Zomrela 14. júla 2026 v Bratislave. Posledná rozlúčka s významnou opernou umelkyňou sa uskutoční v pondelok 20. júla 2026 o 12.30 h v bratislavskom krematóriu.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 96 rokov zomrela významná operná sopranistka Jarmila Smyčková © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské národné divadlo (SND) zasiahla smutná správa. Vo veku 96 rokov zomrela jedna z popredných osobností slovenskej opernej scény, dlhoročná sólistka Opery Slovenského národného divadla Jarmila Smyčková. O jej úmrtí informovalo vedenie SND, ktoré si umelkyňu pripomenulo ako výnimočnú koloratúrnu sopranistku a dámu, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie prvej slovenskej opernej scény.
Jarmila Smyčková začínala svoju umeleckú kariéru v Sliezskom divadle v Opave, kde pôsobila desať rokov. Do Opery Slovenského národného divadla vstúpila najskôr ako hosť v sezóne 1965/1966, keď stvárnila Kráľovnú noci v Mozartovej opere Čarovná flauta. Zároveň naštudovala postavu Zerbinetty v opere Ariadna na Naxe. O rok neskôr sa stala riadnou sólistkou Opery SND, v ktorej pôsobila až do roku 1988.
Počas viac ako dvoch desaťročí na javisku Slovenského národného divadla účinkovala takmer v päťdesiatich inscenáciách. Diváci ju poznali napríklad ako Gildu v Rigolettovi, Rosinu v Barbierovi zo Sevilly, Laurettu v Giannim Schicchim, Zuzanku vo Figarovej svadbe, Micaelu v Carmen, Violettu v La traviate či titulnú hrdinku opery Lucia di Lammermoor. Mimoriadne miesto v jej kariére mala aj postava Studenej princeznej v opere Martin a slnko skladateľa Tibora Freša, ktorú autor vytvoril priamo pre ňu.
Jej interpretačné umenie oceňovala aj odborná kritika. „Od Zerbinetty k Lucii sa vinie niť úspešných profilových postáv koloratúrnej sopranistky Jarmily Smyčkovej, umelkyne s čistotou a ľahkosťou koloratúry, krehkosťou striebristého tónu, výrazovou decentnosťou a ušľachtilosťou,“ uvádzali dobové recenzie.
Popri opernej kariére sa venovala aj koncertnému spevu a piesňovej tvorbe. Svoje skúsenosti odovzdávala ďalším generáciám ako pedagogička na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.
Jarmila Smyčková sa narodila 14. decembra 1929 v Poštornej, ktorá je dnes súčasťou Břeclavi. Zomrela 14. júla 2026 v Bratislave. Posledná rozlúčka s významnou opernou umelkyňou sa uskutoční v pondelok 20. júla 2026 o 12.30 h v bratislavskom krematóriu.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 96 rokov zomrela významná operná sopranistka Jarmila Smyčková © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie
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