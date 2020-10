Prenájmy klesli o viac ako desať percent, v Bratislave sú lacnejšie ako hypotéka

prenájmy

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Kým predajné ceny bytov na Slovensku rastú, pokles dopytu po nájmoch bytov sa podpísal pod pokles ich cien. Najvýraznejšie sa to prejavuje v Bratislave, kde v Starom Meste poklesli od marca2-izbových bytov o 12,9 percenta.V druhom okrese, kde je hlavným realitným ťahúňom Ružinov, zlacneli3-izbových bytov o viac ako 17 percent. Ako ďalej informoval senior PR manažér spoločnosti United Classifieds.sk Peter Porubský, podľa analytikov webového portálu Nehnuteľnosti.sk. prenájmy klesli o viac ako 10 percent a v Bratislave sú lacnejšie ako hypotéka.V Bratislave, kde sú ceny bytov výrazne vyššie, je vidieť výrazný rozdiel v prospech. V súčasnosti v nich môžu nájomníci oproti hypotéke ušetriť 200 – 240 eur mesačne, čo znamená úsporu 2 400 až 2 900 eur za rok.Analytici však upozorňujú, že tento status môže platiť len pár mesiacov. „Pre tých, čo sa dnes nechcú viazať na nehnuteľnosť, je teraz prenájom v Bratislave veľmi výhodný,“ hovoria analytici.Situáciu vv ostatných krajských mestách koronakríza ovplyvnila tiež, no výraznejšie poklesy vidieť hlavne v silnejších priemyselných regiónoch, akými sú Košice, Žilina a Nitra.Najväčší pokles od marca zaznamenali pri nájmoch 3-izbových bytov v Žilinskom kraji, ktorých cena klesla o viac ako 20 percent a v štvrtom košickom okrese (18,2 percenta), ktorý tvoria prevažne rekreačné lokality. Krajské mestá, v ktorých sa realitný trh vyvíja špecificky (Banská Bystrica, Prešov), tento trend takmer nezasiahol.Konkurencia v oblasti nájomného bývania je podľa analytikov mimo Bratislavy a priemyselných centier relatívne nízka. Najviac bytov na prenájom na portáli je v Bratislavskom kraji (85 percent), potom v Košickom (5,2 percenta), Žilinskom (3 percent) a Nitrianskom kraji (2,4 percenta). Súvisí to s množstvom investičných bytov na prenájom.Online portál Nehnuteľnosti.sk pôsobí na slovenskom trhu v oblasti predaja a kúpy nehnuteľností na webe. Využívajú ho realitné kancelárie a bežní občania na predaj a kúpu nehnuteľností.