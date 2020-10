Pandemická komisia: Zatvoriť sa majú vraj stredné školy aj reštaurácie, fitness centrá, wellness aj plavárne.

Piatkové koronavírusové testovanie, v ktorom vyšetrili vyše 11-tisíc vzoriek, prinieslo až 1887 infikovaných. Premiér Igor Matovič okamžite vyzval ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby zvolal pandemickú komisiu.

Tá napokon zasadala od 14.00 a prijala súbor opatrení, o ktorých nateraz odmieta hovoriť. Verejnosť sa ich má dozvedieť až po nedeľňajšom Ústrednom krízovom štábe.

Web Hospodárskych novín však prišiel so zistením, že zatvoriť by sa mali stredné školy a reštaurácie, v ktorých by mal zostať povolený len predaj jedál na zobratie so sebou. Obmedzení by malo byť podľa HN viac. "Zatvorené by podľa pandemickej komisie mali byť fitness centrá, wellness aj plavárne. Zmeny sa dotknú aj zhromaždení, ktoré budú povolené maximálne do šesť ľudí," uvádza portál.

Premiér Igor Matovič tvrdí, že počty nakazených budú zrejme dramaticky narastať. Najväčšou zbraňou je podľa jeho slov nateraz nosenie rúška. "Musíme sa brániť ako spoločenstvo veľmi zodpovedných ľudí," uviedol Matovič.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas avizoval prijatie opatrení, ktoré by zabránili, aby sa Slovensko vydalo cestou susednej Českej republiky. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) verí, že v nedeľu ústredný krízový štáb podporí návrhy pandemickej komisie, ktoré pomôžu zastaviť aktuálnu situáciu. Tie ale podobne, ako premiér, nekonkretizoval.