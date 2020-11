Prepad stavebníctva na Slovensku sa prehĺbil, znížil sa aj objem rekonštrukcií aj údržby

Práce v zahraničí presiahli osem percent

Pokles o viac ako 18 percent

10.11.2020 (Webnoviny.sk) - Prepad stavebníctva sa opäť prehĺbil. Stavebná produkcia v septembri bola medziročne nižšia o 22,1 percenta, čo predstavuje zvýšenie prepadu o takmer tri percentuálne body z augustových 19,2 percenta. Bol to najhorší výsledok od októbra 2016.Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola stavebná produkcia nižšia o 23,3 percenta a práce slovenských stavebných firiem realizované v zahraničí klesli o 6,3 percenta. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa ktorých dosiahol objem stavebných prác hodnotu 491 miliónov eur.Vývoj stavebnej produkcie na domácom trhu ovplyvnilo zníženie novej výstavby, vrátane rekonštrukcií a modernizácií o 22,6 percenta a v opravách a údržbe o 30,3 percenta. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 72,5 percenta, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 23,4 percenta.Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní so septembrom 2019 výstavba v pozemnom staviteľstve (budovách) znížila o 23,6 percenta a množstvo prác na inžinierskych stavbách kleslo o 22,6 percenta.Ako ďalej informovala hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová, produkcia realizovaná v zahraničí dosiahla len 40,2 milióna eur. Z celkového objemu stavebnej produkcie tvorili práce v zahraničí 8,2 percenta a na domácich stavbách 91,8 percenta.V súhrne stavebná produkcia za deväť mesiacov roku 2020 dosiahla 3,7 mld. eur a oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bola nižšia o 11,9 percenta. Stavebné práce slovenských stavebných firiem na domácom trhu medziročne klesli o 12,9 percenta, ich aktivita v zahraničí bola za prvých deväť mesiacov vyššia o 3,9 percenta.V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 70,9 percenta, realizovaný objem prác sa znížil o 13,2 percenta. Opravy a údržba sa znížili o 14,5 percenta v porovnaní s minulým rokom a ich podiel tvoril 25,4 percenta.Kým za celý prvý štvrťrok ešte stavebná produkcia vykázala medziročný nárast o 2,7 percenta, v druhom už nastal pokles o 14,6 percenta a v treťom štvrťroku dosiahol pokles až o 18,4 percenta.