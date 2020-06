Preplácanie rekreačného príspevku štátom je vítané, otázny je jeho dopad na verejné financie

Chcú nižšiu DPH

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Zámer štátu preplácať zamestnávateľom náklady na rekreačný príspevok pre zamestnancov môže naštartovať domáci cestovný ruch postihnutý následkami koronakrízy. Prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marek Harbuľák si myslí, že vzrastie záujem Slovákov o trávenie dovolenky doma v letnej sezóne a v zimných mesiacoch."Očakávam, že sa dopyt zvýši. Môže to oživiť cestovný ruch," povedal Harbuľák, ktorý je tiež generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS)."Je to pre nás určite dobré. Nie je to niečo extra, čo na Slovensku žiadame, takúto podporu možno formou trochu iných realizácii, alebo obdobnú majú aj v iných krajinách," uviedol prezident ZCR.Mnohé európske krajiny podľa neho podporujú domáci cestovný ruch. "Prognózy na Slovensku, ale aj očakávania v iných krajinách ukazujú, že cestovný ruch sa bude trochu dlhšie zviechať z tejto ťažkej situácie," podotkol Harbuľák.Považuje preto za oprávnené, že podpora zamestnávateľom pri rekreačnom príspevku by mala platiť aj nasledujúci rok.Za najlepší nástroj pre gastronomické odvetvie v tejto situácii však označil zníženie dane z pridanej hodnoty, čo by pomohlo hlavne malým a stredným podnikom pozviechať sa a splatiť dlhy vytvorené počas zatvorenia prevádzok."Začíname mať nejaké tržby, no nie sú zďaleka také ako pred koronakrízou. Je veľmi dôležité, aby štát urobil ústupok, vypýtal si menej peňazí formou DPH, aby viac prostriedkov zostalo podnikateľom," dodal Harbuľák.Odvetvie cestovného ruchu je najviac postihnutým odvetvím ekonomiky na Slovensku v dôsledku pandémie koronavírusu."Pomoc prostredníctvom rekreačných poukážok má svoju logiku a je najviac uchopiteľná, preto toto opatrenie vítam. Podstatné je však, aký bude mať na to názor ministerstvo financií po prerátaní dopadov na verejné financie," uviedol pre agentúru SITA riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) "Riešenie eliminácie dopadov koronavírusu na cestovné kancelárie, ktoré prijal štát, nerieši otázku domáceho cestovného ruchu. Takže je na mieste prijať opatrenia aj v oblasti pomoci domácim subjektom a domácim destináciám," poznamenal ekonóm.V súvislosti s otváraním hraníc a uvoľňovaním cestovania do zahraničia navrhuje Palko uprednostniť dovolenku na Slovensku."Je tu veľa čo obdivovať a treba pomôcť aj ekonomike aj sebe tým, že sa budeme viac chrániť. More nám neutečie a budúci rok si ho môžeme užiť naplno," hovorí Palko.V súčasnosti je podľa neho už dosť krajín, ktoré sú z hľadiska epidemiologickej situácie považované za bezpečné."Samozrejme, riziko nákazy v dôsledku voľného cestovania tu je, avšak nemôžeme sa teraz navždy zavrieť pred svetom. Je potrebné dodržiavať hygienické a epidemiologické opatrenia, avšak reštart normálneho ekonomického života je nevyhnutný," dodal riaditeľ IHP.Návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR , aby štát uhrádzal zamestnávateľom ich podiel 55 % (275 eur) z príspevku zamestnancom na domácu dovolenku v maximálnej výške 500 eur, by mal predbežne platiť do konca roku 2021.Nárok na príspevok by navyše mali mať všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru u aktuálneho zamestnávateľa, s výnimkou ľudí v skúšobnej lehote. V súčasnosti je podmienkou, že sú u zamestnávateľa minimálne dva roky.Vplyv návrhu na štátny rozpočet momentálne posudzuje Inštitút finančnej politiky na Ministerstve financií SR.Ak by príspevok na rekreáciu využilo 450 tisíc ľudí v plnej výške 500 eur, štát by uhradil zamestnávateľom 55 % sumy, v prepočte takmer 124 miliónov eur. Keby sa zachoval súčasný stav, náklady štátu by dosiahli zhruba 323 miliónov eur."Keď zavedieme túto schému a využije ju 450-tisíc ľudí, neprídeme približne o 30-tisíc pracovných miest," informoval generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Radúz Dula.Za prvé štyri mesiace tohto roka podľa neho prišlo o prácu v ubytovacích a stravovacích službách už deväťtisíc ľudí.