Egypt bude otvárať letoviská, ale ministerstvo upozorňuje Slovákov na Covid-19 aj podmienky návratu

Prvá etapa

Zdroj pre štátny rozpočet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci, ktorí plánujú navštíviť Egypt, by mali zvážiť vysokú mieru prenosu infekcie v guvernoráte Červeného mora aj podmienky návratu na Slovensko.Upozorňuje na to slovenský rezort diplomacie na svojom webe v súvislosti s plánovaným obnovením pravidelných medzinárodných letov na všetkých egyptských letiskách.Podľa Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Káhire by k tomu malo dôjsť postupne od 1. júla.„Pre zahraničných turistov v prvej etape otvorí letoviská Sharm-el-Sheikh (Južná Sinaj), Hurghada na pobreží Červeného mora a Marsa Matrouh na pobreží Stredozemného mora. Zatiaľ je medzinárodná letecká doprava do Egypta obmedzená na úplné minimum a bežné komerčné spoje sú pozastavené,” uvádza ministerstve zahraničných vecí (MZV) Egyptská vláda prijala opatrenia s cieľom obnoviť zahraničný turizmus, ktorý je významným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu.Ministerstvo turistiky a starožitností napríklad poskytne všetkým cestujúcim na medzinárodných linkách 20 percentnú zľavu na jednorazové vstupné a návštevné karty na jednotlivé pamiatky a do múzeí.„Zľavy začnú platiť po obnovení medzinárodných letov. Egypt deklaruje, že implementuje všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia odporúčané WHO a garantuje zdravie a bezpečnosť všetkých návštevníkov,” informuje MZV.