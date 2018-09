Prepoisťovacia kampaň vrcholí, zdravotné poisťovne ponúkajú výhody

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. septembra (TASR) – Prepoisťovacia kampaň v septembri vrcholí. Zdravotné poisťovne aj tento rok ponúkajú poistencom viaceré benefity. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), zdravotná poisťovňa Dôvera a Union zdravotná poisťovňa preplácajú rôzne preventívne vyšetrenia či očkovania. Prepoistiť sa možno len raz ročne, a to od januára nasledujúceho roka. Rozhodnúť sa treba najneskôr do konca septembra.VšZP má podľa jej hovorkyne Viktórie Vasilenkovej rovnaký prístup ku všetkým poistencom. Nerozlišuje medzi novými a tými, ktorí už sú jej poistencami.uviedla pre TASR Vasilenková.Deťom štátna poisťovňa preplatí polovicu z platby za dentálnu hygienu. V celom rozsahu uhradí VšZP očkovanie proti chrípke a zadarmo ponúka aj tretiu dávku vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B. Za splnenia istých podmienok ponúka VšZP aj test na okultné krvácanie, cytologické vyšetrenie krčka maternice LBC metódou, vyšetrenie rizika cievnej mozgovej príhody, vyšetrenie CRP prístrojom nad rámec kapitačnej platby u všeobecných lekárov pre deti a dorast do 18 roku veku vrátane, stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, preventívnu urologickú prehliadku, starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára pre pacientov s hypertenziou a s poruchou metabolizmu tukov, základné predoperačné vyšetrenia u všeobecného lekára, podporu prevencie obezity detí u pediatra, preventívne mamografické vyšetrenia do 15 dní, liečbu ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy pre deti, komplexnú liečbu morbídnej obezity pre dospelých, preventívnu pripomienku či webstránku so zameraním na prevenciu." priblížil pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Tohtoročnou novinkou je podľa neho dodatočná päťpercentná zľava pre všetkých poistencov Dôvery na všetky ponuky na viacerých zľavových portáloch. Vybrať si tak môžu z približne 2500 zľavnených ponúk na tovar, služby, dovolenky, darčeky a mnoho iného. Medzi najobľúbenejšie benefity podľa neho patrí ten, vďaka ktorému môžu deti do 18 rokov veku, ich matky a otcovia získať späť doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis. Benefitom pre najmenších poistencov je BabyBox v hodnote 50 eur.Všetci poistenci ZP Dôvera majú nonstop k dispozícii službu DôveraLinka24, na ktorej môžu bezplatne konzultovať s lekárom svoj problém so zdravím.vysvetlil Štepianský.Dôvera je podľa jej PR špecialistu lídrom v elektronizácii zdravotníctva na Slovensku. K dispozícii má elektronickú pobočku a mobilnú aplikáciu Dôvera, ktoré pacientom ponúkajú množstvo užitočných funkcií.Union zdravotná poisťovňa sa podľa jej hovorcu Mateja Neumanna snaží dlhodobo prispôsobovať ponuku benefitov požiadavke svojich poistencov.spresnil Neumann.Union ZP podľa slov hovorcu kombinuje najširšiu ponuku benefitov, najkratšie čakacie lehoty na operácie, CT a MR vyšetrenia a zazmluvnenosť s takmer 22.000 lekármi po celom Slovensku, ktorí môžu ošetriť jej poistencov bez finančných limitov.priblížil.Novinkou v tomto roku je tiež jednotný 50-percentný príspevok na všetky vakcíny, o ktoré majú poistenci záujem v rámci nepovinného očkovania. Ako jediná poisťovňa hradí služby pôrodných asistentiek, prispieva na rôzne nepovinné očkovania až do polovice sumy. Svojim poistencom ZP Union uhrádza aj viacero špecializovaných vyšetrení nad rámec zákona.