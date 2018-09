Proces s kardinálom Barbarinom by sa mal začať 7. januára 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. septembra (TASR) - Proces s kardinálom Philippom Barbarinom (67) sa uskutoční v dňoch 7.- 9. januára 2019, stanovil súd vo francúzskom meste Lyon.Lyonský arcibiskup a prímas Galie sa bude v súdnom konaní zodpovedať z nedostatočných aktivít v súvislosti so sexuálnym zneužívaním mladistvých duchovnými. Podobne ako jeho čaká proces aj ďalších piatich podozrivých, zväčša spolupracovníkov lyonskej arcidiecézy, nie však súčasného prefekta vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, španielskeho kardinála Luisa Ladariu. Práve on mal pred viac ako dvoma desaťročiami poradiť Barbarinovi, aby duchovných, ktorí sa dopustili zneužívania, potrestal interne a vyhol sa tak verejnému škandálu.Informácie priniesli tlačové agentúry Kathpress a APA.Poškodenými v kauze je desať niekdajších skautov z druhej polovice 80. rokov minulého storočia. Tí obviňujú Barbarina, že v roku 2007 neskúmal príslušné podozrenia voči duchovnému Bernardovi Preynatovi, ktorý mal zneužiť celkove najmenej 70 detí.Žalobcovia podľa mediálnych zdrojov žiadajú nový termín procesu, a to v apríli 2019, keď by všetkých sedem obvinených vrátane kardinála Ladariu mohlo byť spoločne vypočutých.Internetovú petíciu za odstúpenie Barbarina, ktorý tvrdí, že Preynat ho v roku 2007 ubezpečil, že sa od roku 1991 nedopustil žiadneho zneužitia, a že ho na základe preverenia tohto vyjadrenia ponechal vo funkcii, podpísalo do utorka viac ako 100.000 ľudí.