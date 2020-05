Prepojenie strany Smer-SD na taliansku mafiu by podľa politológa asi nikoho neprekvapilo

Veľa kamarátov

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Akékoľvek prepojenie opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na taliansku mafiu by už asi nikoho neprekvapilo. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.Denník Sme v utorok 12. mája zverejnil ďalšiu komunikáciu medzi Máriou Troškou a talianskym podnikateľom odsúdeným za obchodovanie s drogami Antoninom Vadalom.„Vieš, že mám rada smer aj premiér, keď nepoznám osobne, lebo 12 rokov som bojoval pre smer a budem ďalej, lebo veľa sú môj kamaráti,“ cituje denník Vadalovu správu určenú Troškovej z augusta 2017.Predseda Smeru-SD Robert Fico v reakcii na to na tlačovej konferencii akékoľvek prepojenie na Vadalu poprel a zdôraznil, že ho nepozná, nikdy s ním nekomunikoval a ani nikomu nepomáhal s vybavovaním vecí pre Vadalu.Prípadná komunikácia Fica s Vadalom, o ktorej napríklad hovorila talianska tlač, by podľa politológa len potvrdila domnienky o prepojení Smeru-SD na taliansku mafiu.„Keď sa pozrieme na to, koľko ľudí napojených nejakým spôsobom na členov Smeru je z niečoho podozrivých, tak nemožno vylúčiť tézu, že o Smere sa budú raz deti našich detí učiť ako o zločineckej organizácii. Verejnosť určite chápe, podľa akých princípov Smer funguje a akékoľvek napojenie na taliansku mafiu by už asi nikoho neprekvapilo,“ myslí si politológ.Smer-SD pod Ficovým vedením prišiel podľa Štefančíka v posledných rokoch o významné pozície.„V strane nemožno vylúčiť rozkol, koaličný potenciál s Robertom Ficom je, s výnimkou pravicových extrémistov, mimoriadne nízky. Na druhej strane, o jeho vzťahu k pani Troškovej sa toho popísalo skutočne veľa, takže ak niekto jeho blízku ‚spolupracovníčku´ spája s mafiou a cez ňu aj jeho samotného, pochopiteľne ho to znervózňuje,“ priblížil politológ.Fico musel podľa neho vedieť, odkiaľ sa Mária Trošková objavila na úrade vlády. Dnešné výčitky na jeho adresu preto považuje za primerané.„Navyše, okruh jemu blízkych ľudí, ktorých ešte nenavštívili chlapci z NAKA, sa zmenšuje, a to by oberalo o kvalitný spánok aj ťažkého flegmatika,“ doplnil Štefančík.Stranu Smer-SD čaká v najbližších mesiacoch snem, na ktorom budú voliť svojho predsedu. Záujem o funkciu lídra strany prejavil okrem Fica aj podpredseda strany a bývalý premiér Peter Pellegrini.Na otázku agentúry SITA, či zverejnená komunikácia medzi Troškovou a Vadalom, oslabuje Ficovo postavenie v strane, a naopak, posilňuje šance Pellegriniho, Štefančík odpovedal, že Fico nemá vo vnútri Smeru-SD silnú otvorenú opozíciu.„V strane tak zrejme nie je rozhodujúce, či Pellegrini väzby niektorých ľudí Smeru na organizovaný zločin prestrihne, ale či sa strane na čele s ním zvýši koaličný potenciál, aby miestni oligarchovia mohli opäť využívať štát a eurofondy ako svoju dobre živenú dojnú kravu,“ uzavrel politológ.