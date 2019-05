Prepojenosť škôl s firmami je kľúčová, študenti môžu byť pripravení

Ilustračná foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Tále 13. mája (TASR) - Ak nechceme, aby nám školy odovzdávali do pracovnej praxe nepripravených mladých ľudí bez základných zručností, primárnou úlohou je nájsť riešenia, ako tomu zamedziť a vhodný prístup. To je záver konferencie Vzdelávanie pre trh práce, ktorá sa v uplynulých dňoch uskutočnila na Táľoch a akcentovala dôležitosť väčšej prepojenosti škôl a praxe v oblasti informačných technológií (IT). TASR o tom v pondelok informoval Slavomír Terezka, riaditeľ Asociácie spoločností IT priemyslu (ASIT). Cieľom stretnutia bola prezentácia výsledkov analýzy zameranej na požiadavky trhu práce na kvalifikačné štandardy, najmä odbornosti a zručnosti mladých.Podľa Terezku analýza prezentovaná v rámci konferencie okrem iného ukázala, že mladí ľudia nevedia pracovať v tíme, chýbajú im IT zručnosti. Zlepšiť by sa mala aj prepojenosť školy s praxou.konštatoval Terezka.Dôležitosť komunikácie medzi školami a praxou potvrdil tiež riaditeľ jednej z úspešných škôl Slavomír Kožár zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.reagoval Kožár.Kde je situácia najkritickejšia, odhalila analýza, ktorú na konferencii predstavil Stanislav Drga, hlavný externý expert projektu a zároveň aj špecialista spoločnosti GOPAS-IT školiace stredisko.zdôraznil Drga.Podľa neho jednou z možností je vytvorenie tzv. Open Labov, ktorých odborní zakladatelia chcú odovzdať čo najviac informácií a skúseností mladším generáciám. Dať dokopy šikovné tímy a talenty.