V Pobaltí prvýkrát zaalarmovali maďarské gripeny, sú tam od 1. mája

Budapešť/Šiauliai 13. mája (TASR) - Dve bojové lietadlá Saab JAS 39 Gripen maďarských vzdušných síl, slúžiace od 1. mája v misii v pobaltských krajinách, vzlietli v pondelok popoludní z litovskej základne Šiauliai, aby identifikovali neznáme lietadlo nad Baltským morom.Ako informovala agentúra MTI, poplach vyhlásilo nemecké centrum integrovaného systému obrany vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie. Gripeny postupovali v zmysle medzinárodných procesov a v krátkom čase lietadlo identifikovali.Išlo o ruské dvojmotorové turbovrtuľové transportné lietadlo Antonov An-26, ktoré do vzdušného priestoru Pobaltia vstúpilo bez povolenia.MTI pripomenula, že štyri maďarské bojové lietadlá ochraňujú pobaltský vzdušný priestor v rámci programu Baltic Air Policing pod vedením NATO spolu so Španielskom a Britániou. Od roku 2015 je to už druhá pobaltská misia maďarského vojenského letectva.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)