Prepravná služba pomáha nielen pri zdravotných komplikáciách

Bratislava 14. novembra (OTS) - Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK) spolupracujú už niekoľko rokov na mnohých zaujímavých projektoch. Jedným z nich je aj projekt S našimi značkami je pomoc na ceste, počas ktorého mohli zákazníci Kauflandu pomáhať kúpou výrobkov privátnych značiek K-Classic, K-Purland, K-Bio a K-take it veggie a spoločnosť Kaufland prispela na nákup nových vozidiel pre SČK. Dnes sa odovzdalo ďalších päť nových špeciálnych áut zástupcom SČK do užívania.Minulý rok sa taktiež vďaka tomuto projektu podarilo zakúpiť rovnako päť nových vozidiel a v súčasnosti sa tak postupne buduje menšia sieť po Slovensku, vďaka ktorej sa prepravná služba stáva čoraz atraktívnejšou. „,“ hovorí, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Prepravná služba je sociálna terénna služba, vďaka ktorej SČK prispieva k znižovaniu izolácie ľudí, ktorí inak nemajú možnosť vyjsť z domu a pomáha im v tom, aby boli opäť spoločensky aktívni. Častokrát uľahčuje rodinným príslušníkom starostlivosť o nevládneho staršieho člena rodiny, či aj mladšiu osobu so zdravotným postihnutím. „“ vysvetľuje benefity terénnych sociálnych služieb, generálna sekretárka SČK.Aktuálne je prepravná služba aktívna v 10 spolkoch SČK a pokrýva potreby cca 3 800 klientov. Najčastejšie je služba využívaná na prevoz k lekárom, pravidelné rehabilitácie, masáže, prevoz do kúpeľov či na prevoz onkologických pacientov. „,“ dopĺňaPrepravnú službu si klienti SČK hradia, nie je bezplatná, no často je spolufinancovaná mestom, obcou, či zazmluvnenými zariadeniami sociálnych služieb.