Europoslanci navrhli mechanizmus na obranu demokracie a právneho štátu

Brusel/Štrasburg 14. novembra (TASR) - Európska únia potrebuje komplexný, trvalý a objektívny mechanizmus na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv. Zhodli sa na tom v stredu v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP).V prijatom nelegislatívnom uznesení poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že Európska komisia doteraz nepredložila legislatívny návrh na vytvorenie takého mechanizmu, hoci europarlament to požaduje už od októbra 2016.Odvtedy EP pristúpil k bezprecedentnému kroku, keď vyzval Radu EÚ (členské štáty), aby aktivovala článok 7 Zmluvy o EÚ proti Maďarsku z dôvodov jasného rizika závažného porušenia základných hodnôt EÚ. Európska komisia spustila podobnú iniciatívu v súvislosti s Poľskom a tiež požiadala o začatie právneho konania podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.Poslanci v pléne vyzvali Radu, abysvojej inštitucionálnej úlohy v oboch prebiehajúcich postupoch, aby okamžite informovala EP o všetkých fázach postupu a pozvala zástupcov europarlamentu, aby Rade predložili svoje odôvodnené stanovisko v súvislosti s konaním voči Maďarsku.Členovia zákonodarného zboru zároveň poukázali aj na rastúce obavy týkajúce sa stavu demokracie a právneho štátu na Malte, na Slovensku a v Rumunsku. Rovnako upozornili na vysoký počet konaní súvisiacich s porušením právnych predpisov EÚ proti niekoľkým členským štátom v oblasti spravodlivosti, základných práv a občianstva.Parlament upozornil, že ohrozovanie právneho štátu a demokracie naprieč krajinami EÚ predstavuje riziko pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť a môže spochybniť legitimitu vonkajšej činnosti EÚ, najmä vo vzťahu k jej politike rozširovania a susedstva.Mechanizmus na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv, ktorý navrhuje Európsky parlament, by bol založený na každoročnom hodnotení členských krajín založenom na dôkazoch o dodržiavaní hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ. Každoročné hodnotenie by obsahovalo súbor špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, podobne ako to platí v prípade hospodárskych politík EÚ.Uznesenie tiež vyzýva eurokomisiu, aby zvážila prepojenie tohto nového nástroja s návrhom nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch.(spravodajca TASR Jaromír Novak)