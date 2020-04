Prepúšťanie počas pandémie sa zrýchľuje, v USA pribudlo viac ako šesť miliónov nových nezamestnaných

Miera nezamestnanosti výrazne stúpne

Kongres rozšíril systém podpory

2.4.2020 - Viac ako 6,6 mil. Američanov minulý týždeň požiadalo o dávky v nezamestnanosti, čím sa zdvojnásobil rekord z predchádzajúceho týždňa. Považuje sa to za znak toho, že prepúšťanie počas epidémie koronavírusu sa zrýchľuje.Rast počtu nových nezamestnaných viedol mnohých ekonómov k predpovedi, že do konca apríla v USA stratí prácu až 20 mil. ľudí. Miera nezamestnanosti v krajine by mohla tento mesiac stúpnuť až na 15 percent.Doterajší rekord v nezamestnanosti v USA bol počas hlbokej recesie v roku 1982 na úrovni 10,8 percenta.Americký Kongres v rámci záchranného ekonomického balíka v sume 2,2 bil. USD výrazne rozšíril systém podpory v nezamestnanosti. Dávky v nezamestnanosti sa zvyšujú o 600 USD týždenne nad rámec toho, čo prijímatelia dostávajú od jednotlivých štátov.To umožní mnohým pracovníkom s nízkymi príjmami zvládnuť výdavky a dokonca zväčšiť ich kúpnu silu a podporiť ekonomiku. V piatok americká vláda zverejní správu o vývoji nezamestnanosti za marec. Ekonómovia prognózujú, že správa ukáže stratu 145 tis. pracovných pozícií.