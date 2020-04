Buďte ostražití, počas pandémie narastá počet kybernetických útokov

Hackeri zneužívajú strach ľudí

2.4.2020 - S pandémiou koronavírusu vzrástol aj počet kybernetických útokov. Informuje o tom Európsky parlament (EP) na svojej webstránke. Koronavírus okrem iného spôsobil aj to, že ľudia trávia viac času doma či na internete a sú zraniteľnejší voči rôznym typom nástrah.Kybernetickí kriminálnici podľa EP využívajú strach z pandémie a útočia na ľudí rozličnými podvodmi. Či už je to inštalovanie škodlivého softvéru alebo iné praktiky na kradnutie údajov. Vďaka nim sa môžu dostať do bankových účtov, systémov firiem či organizácií.Medzi najčastejšie podvody, na ktoré upozorňuje EP, patria e-maily s odkazmi smerujúcimi na škodlivé webové stránky alebo škodlivý softvér. E-maily o zázračných liekoch, falošné mapy s údajným výskytom vírusu, žiadosti o darovanie peňazí, e-maily, ktoré predstierajú, že sú od zdravotníckych organizácií.EP upozorňuje aj na útoky, ktoré vyzerajú dôveryhodne. „Falošné e-maily 'akože' od Microsoftu, Google Drive a podobne, kde od vás chcú, aby ste zadali svoje heslo, aby vám mohli s niečím pomôcť alebo vám hrozia, že vám zablokujú váš účet. E-maily alebo SMS správy o dodávkach tovarov, ktoré ste si neobjednali,“ upozorňuje stránka EP.Europarlament tak vyzýva ľudí, aby si dali pozor na nevyžiadané e-maily, SMS-ky a telefonáty.„Najmä, ak od vás chcú heslá alebo iné citlivé informácie apelujúc na mimoriadnosť situácie. Hackeri vedia, že častokrát je ľahšie zmanipulovať ľudskú myseľ, ako sa dostať do počítačového systému. Pamätajte na to, že banky ani iné spoločnosti od vás nikdy nebudú žiadať vaše heslo,“ uvádza sa na stránke.Za jeden z najúčinnejších nástrojov považujú experti EP aj zabezpečenie domácej siete. Upozorňujú, že je dôležité meniť si heslo na domácej Wi-Fi či nastaviť limit na počet zariadení, ktoré sa môžu na ňu pripojiť. Jednou z možností je aj povolenie prístupu len pre zariadenia, ktoré už na Wi-Fi prístup majú.Medzi ďalšie opatrenia, ktoré radia európske inštitúcie, patrí aj používanie komplikovaných hesiel. „Najlepšie sú dlhé a komplexné heslá, ktoré obsahujú písmená, číslice a špeciálne znaky,“ informuje stránka. Samozrejmosťou by malo byť chránenie si vlastných zariadení pomocou sťahovania najnovších aktualizácií alebo antivírusom.EP tiež radí, aby ľudia dôsledne oddelili zariadenia, ktoré používajú na prácu a zábavu. „Vaše deti alebo iní členovia rodiny môžu nechcene vymazať informácie, zmeniť nastavenia alebo dokonca zavíriť váš počítač. Nedovoľte im používať zariadenia, na ktorých pracujete,“ dodávajú experti.Európska únia (EÚ) nalieha aj na telekomunikačných operátorov, aby chránili európske siete pred kybernetickými útokmi. Samotný EP dlhodobo podporuje opatrenia EÚ na zaistenie internetovej bezpečnosti, keďže podľa neho spoľahlivosť a bezpečnosť sieťových a informačných systémov a služieb zohrávajú v spoločnosti zásadnú úlohu.„Inštitúcie a orgány EÚ, ako napríklad Európska komisia, Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť či Europol monitorujú škodlivé činnosti, zvyšujú informovanosť a chránia občanov a podniky a budú tak robiť aj naďalej,“ píše sa na stránke EP.