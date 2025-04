Prepúšťanie zločincov a zametanie korupčných káuz musí prestať, SaS predstavila svoje desatoro pre spravodlivosť – VIDEO

Vytvorenie špecializovaného útvaru polície

30.4.2025 (SITA.sk) - Ficova vláda zničila spravodlivosť, budúca vláda ju bude musieť ozdraviť. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá predstavila desať riešení v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti. Bežní občania sa totiž za súčasnej vlády podľa SaS nedomôžu spravodlivosti. "Oligarchovia, mafiáni a korupčníci majú prioritné zaobchádzanie a znižované tresty," vyhlásila SaS.Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že poraziť premiéra Roberta Fica Smer-SD ) je dôležité, no nutné je pýtať sa aj na to, čo príde potom. "Ako zlepšiť životnú úroveň občanov deň po Ficovi? Vidíme, že pod Ficovou vládou sa na Slovensku prepúšťajú zločinci, zametajú sa korupčné kauzy, obžalovaní píšu zákony, mafiánom sa znižujú tresty, za štátne sa stavajú luxusné haciendy a útočí sa tu na čestných policajtov a prokurátorov. Toto musí prestať," zdôraznil predseda SaS s tým, že preto predstavujú svoje desatoro pre spravodlivosť. "Spravodlivosť je totiž prvá vec, ktorú Ficova vláda rozložila. A je to aj prvá vec, ktorú musí budúca vláda obnoviť," dodal Gröhling.Strana tak predstavila desať okruhov, ktorým sa chce venovať v oblasti spravodlivosti. Dôležitá je podľa strany zmena trestnej politiky, aby sa páchatelia trestnej činnosti dostali pred súd a tresty neboli motivujúce, ale odradzujúce.SaS navrhuje aj vytvorenie špecializovaného útvaru polície na stíhanie korupcie a organizovaného zločinu a tiež na toto určený špecializovaný útvar na prokuratúre. Ako podotkol poslanec Juraj Krúpa (SaS), Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa osvedčila a práve preto ju súčasná vláda zrušila."V minulosti vedela efektívne vyšetrovať korupciu, organizovaný zločin aj extrémizmus. Rovnako sa osvedčila aj špeciálna prokuratúra. Dôkazom je aj 42 odsúdených ľudí za korupciu z čias Ficovej vlády. Preto potrebujeme útvar, ktorý sa bude efektívne venovať týmto témam," doplnil Krúpa.SaS chce ďalej presadiť zásadnú reformu prokuratúry a zrušiť právomoci prokurátora zastaviť trestné konania cez paragraf 363. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zdôraznila, že prokuratúra má v prvom rade stíhať trestnú činnosť a starať sa o to, aby páchatelia trestnej činnosti boli postavení pred súd.Ďalšími dôležitými krokmi sú podľa SaS rehabilitácia policajtov a prokurátorov, čo prispeje k stabilizácii týchto inštitúcií, dokončenie reformy justície či reforma SIS, ktorá sa podľa Kolíkovej v minulosti spreneverila svojím službám."Boli tu podozrenia z korupcie a napokon sa spája aj s únosom Michala Kováča mladšieho . Dnes sa SIS sústredí na konšpirácie a vymyslené obvinenia o štátnom prevrate. Musíme povedať, že je nutná reforma SIS alebo jej zrušenie a vybudovanie nanovo," vyhlásila Kolíková.Strana navrhuje aj zriadenie nezávislého Úradu pre kontrolu bezpečnostných zložiek. Policajná inšpekcia podľa Krúpu v uplynulých dňoch zlyhala pri preskúmaní atentátu na premiéra. "Nedokážu ani len prísť na únik jedného videa. Nový úrad by vyšetroval tak trestnú činnosť v bezpečnostných zložkách, ako aj príslušníkov SIS," priblížil Krúpa.Posledným bodom desatora pre spravodlivosť je aktívna účasť Slovenska na budovaní obranyschopnosti EÚ. Cieľom tak podľa SaS je, aby bolo Slovensko rešpektovaným partnerom a zachovalo si svoju bezpečnosť a suverenitu. "Bonus na záver je zrušenie doživotnej renty pre generálneho prokurátora," uzavrela SaS.