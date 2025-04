Kritika voči Moznerovi má hranice. Kosová hovorí o vážnom zásahu do dôvery v justíciu

ZOJ podľa Kosovej nerešpektuje rozhodnutie súdu

ZOJ hovorí o vážnych pochybnostiach pri výbere predsedu

Mozner získal výraznú podporu členov rady

30.4.2025 (SITA.sk) - Sudca je verejný činiteľ a osoba znalá práva, pričom v prípade, ak sa verejne vyjadrí, jeho názor získava určitú nezanedbateľnú váhu a legitimitu už len tým, že ho predniesol sudca. Pripomenula to v reakcii na stanovisko združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ) k voľbe Františka Moznera za šéfa Najvyššieho súd SR predsedníčka Súdnej rady SR Ako ďalej Kosová citovala z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR , dôležitým prvkom úvah pri slobode prejavu sudcu je aj dopad verejných prejavov sudcu na autoritu súdnej moci a jej integritu.„ZOJ, neformálna nepočetná skupina sudcov vo výkone bez vnútorných štruktúr či etablovania v európskych a medzinárodných sudcovských organizáciách v súvislosti s procesom voľby predsedu Najvyššieho súdu SR súdnou radou tvrdí, že existujú verejné pochybnosti o prieťahoch v konaniach alebo o nepravdivých vyjadreniach Františka Moznera. Takéto verejné vyjadrenie je absolútnym nerešpektovaním právoplatného oslobodzujúceho disciplinárneho rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR, a to navyše priamo sudcami aj z tohto súdu, s cieľom osočiť kolegu sudcu a členov súdnej rady, z ktorých deväť zvolili samotní sudcovia," vyhlásila Kosová.Ako ďalej uviedla, ide o veľmi nebezpečný jav vo verejnom priestore, ktorý navyše vytvára v očiach verejnosti falošný dojem, že ak sa vyjadril sudca, ide o expertný pohľad povolaného, ktorý vie, čo činí a má na to oprávnenie udelené sudcovským talárom. „Vytvára dojem, že ak môže sudca bezbreho spochybňovať súdne rozhodnutie, môže tak urobiť každý," doplnila Kosová.Ak existujú verejné pochybnosti o prieťahoch v konaniach alebo o nepravdivých vyjadreniach kandidáta na post predsedu Najvyššieho súdu SR Františka Moznera, ide o vážne signály, ktoré môžu negatívne ovplyvniť verejnú dôveru v schopnosť a vhodnosť tohto kandidáta zastávať tak významnú pozíciu. Skonštatovalo to sudcovské Združenie Za otvorenú justíciu v reakcii na verejnú kritiku vypočutia Moznera na pôde Súdnej rady SR.Podľa kritikov totiž členovia rady pri vypočutí Moznera odignorovali spomenuté problematické otázky. ZOJ v tejto súvislosti zdôraznilo, že súdna rada má vo výbere kandidátov na justičné funkcie nezastupiteľnú úlohu a ak sa vo výberovom procese na obsadenie funkcie predsedu NS SR takýmito otázkami vôbec nezaoberala, zlyhala vo svojej základnej úlohe, teda preveriť vhodnosť kandidáta komplexne a transparentne.„Dôsledkom môže byť strata dôvery nielen v tohto konkrétneho kandidáta, ale aj samotnej súdnej rady,“ zdôraznilo ZOJ. Doplnilo, že voľba predsedu Najvyššieho súdu SR si vyžaduje splnenie nielen zákonných podmienok, ale aj vysokých etických štandardov na integritu kandidáta.Členovia Súdnej rady SR za nového predsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) 15. apríla zvolili sudcu a prezidenta Združenia sudcov Slovenska Františka Moznera. Za tohto kandidáta, ktorý pôsobí aj ako šéf trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, konkrétne hlasovalo 15 z celkovo 17 členov rady, pričom proti nebol nikto a dvaja členova sa zdržali. Rozhodnutie súdnej rady ešte musí vymenovaním do funkcie potvrdiť prezident Peter Pellegrini