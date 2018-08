Prepustení grécki vojaci sa vrátili z Turecka do svojej vlasti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul/Atény 15. augusta (TASR) - Dvojica gréckych vojakov, ktorých od marca zadržiavali v Turecku pre podozrenie zo špionáže, sa iba niekoľko hodín po prepustení na slobodu vrátila do svojej vlasti. Do mesta Solún na severe Grécka prileteli títo muži vládnym špeciálom, informovala v stredu agentúra DPA.povedal grécky minister obrany Panos Kammenos pre štátnu televíziu ERT po prílete lietadla z Turecka. Grécky premiér Alexis Tsipras vo svojom vyhlásení označil prepustenie vojakov za, ktorýnad návratom oboch Grékov medzitým vyjadril aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.Prepustenie poručíka a seržanta gréckej armády z vyšetrovacej väzby v utorok prekvapujúco nariadil súd v meste Edirne na západe Turecka, hoci predtým podobné požiadavky opakovane zamietol.Dvojicu Grékov zadržali na opačnej strane pozemnej hranice s Tureckom, kde údajne vnikli do vojenskej zóny a pokúšali sa o špionáž. Vojaci však tvrdili, že na územie susednej krajiny len zablúdili počas bežného hliadkovania.Zadržiavanie vojakov zvyšovalo napätie vo vzťahoch medzi Aténami a Ankarou - spojencami v rámci NATO. Turecko spájalo ich osud s prípadom ôsmich príslušníkov tureckej armády, ktorí ušli do Grécka po neúspešnom pokuse o prevrat v ich krajine z júla 2016 a grécke súdy ich odmietli vydať do vlasti.