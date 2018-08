Petíciu proti výstavbe podpísalo 1500 ľudí, investor dohodu nevylučuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. augusta (TASR) – Petíciu proti výstavbe bytového domu s polyfunkciou na Idanskej ulici v mestskej časti (MsČ) Košice-Západ odovzdal v stredu v podateľni mesta Košice predseda petičného výboru Marcel Vrchota. Ako povedal, petičné hárky za šesť týždňov podpísalo viac ako 1500 ľudí, spoločne žiadajú aj viac zelene pre celé Košice.Ako Vrchota uviedol, obyvateľom Terasy sa nepozdáva, že by mal vyrásť vysoký polyfunkčný dom v tesnej blízkosti ostatných bytových domov. Okrem iného by to podľa jeho slov zhoršilo letné horúčavy, keďže by išlo o ďalšiu betónovú budovu.dodal s tým, že plánovaná novostavba by zatienila aj susediaci bytový dom na Moldavskej ceste.vysvetlil Vrchota. Pripomenul, že v petícii tiež požadujú zastavenie zahusťovania MsČ Košice – Západ a stavebnú uzáveru všade tam, kde pripravovaný nový územný plán počíta s verejnou zeleňou.Investor Miroslav Kacej z K.M. Trade, s.r.o. pre TASR uviedol, že dohodu nevylučuje.dodal. Hovorí však, že v tomto prípade je na spoločenské pripomienky zrejme neskoro, keďže na danej ploche je podľa územného plánu výstavba možná už niekoľko rokov a v týchto dňoch by malo byť už vydané aj územné rozhodnutie o výstavbe bytového domu zloženého z veže s ôsmimi nadzemnými podlažiami a z veže so štyrmi nadzemnými podlažiami.Kacej tiež uviedol, že ako investor dodržal všetky potrebné normy a vyhlášky.reagoval s tým, že pôjde o jediný projekt v Košiciach s plne funkčnou zelenou strechou, na ktorej budú vysoké stromy.Mesto Košice sa k petícii proti výstavbe a k zachovaniu zelene vyjadrí neskôr.uviedla pre TASR hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová. Podľa jej slov v rámci lehoty na vybavenie prechádza každá petícia dôkladným posúdením odborných útvarov magistrátu.