Prepustený iránsky ropný tanker si vypol transpondér

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. septembra (TASR) - Iránsky tanker Adrian Darya 1, ktorý do polovice augusta pod menom Grace 1 zadržiaval Gibraltár pre podozrenie, že prepravuje ropu do Sýrie, má už viac ako 13 hodín vypnutý tzv. transpondér (palubný odpovedač).Informovala o tom v utorok agentúra AP s tým, že posádka týmto krokom podporila špekulácie o tom, že tanker môže nakoniec predsa len smerovať do Sýrie.Tanker Adrian Darya 1, ktoré USA zaradili v piatok na tzv. čierny zoznam, si svoj automatický identifikačný systém vypol v pondelok večer a doposiaľ ho nezapol, píše AP.Podľa stránky Marine Traffic, sledujúcej trasy námorných plavidiel, bol posledný signál zaznamenaný o 17.53 h SELČ. V tom čase sa tanker nachádzal približne 85 kilometrov od pobrežia Libanonu a smeroval k sýrskemu mestu Tartús na pobreží Stredozemného mora.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo tvrdil, že tanker smeruje do Tartúsu, kde chce vyložiť 2,1 milióna barelov iránskej ropy v hodnote 130 miliónov dolárov.Iránski predstavitelia uviedli len to, že náklad bol predaný nemenovanému kupcovi.Iránsky tanker spôsobil diplomatickú roztržku Teheránu s Washingtonom a Londýnom. Gibraltár, britské zámorské územie, ho zadržal 4. júla pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie voči Damasku. Tanker bol prepustený 18. augusta po ubezpečení zo strany Iránu, že náklad nesmeroval do Sýrie.