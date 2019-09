Hrnčiar: Rozsudok pre M. Mazureka môže byť dobrým signálom do budúcna

Andrej Hrnčiar, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. septembra (TASR) - Rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR pre poslanca parlamentu Milana Mazureka (ĽSNS) môže byť dobrým signálom aj do budúcna, myslí si podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Poslanec Ľubomír Galko (SaS) nie je podľa vlastných slov zástancom represií za vyslovenie názoru, zákonodarca by si však podľa neho mal uvedomovať, čo môže povedať, a čo nie. Mazurek rozhodnutím súdu stráca mandát poslanca Národnej rady SR.reagoval v utorok Hrnčiar.Galko si myslí, že rozhodnutie súdu treba rešpektovať.odpovedal na otázky novinárov s tým, že Mazurekovi môže aj táto situácia priniesť voličské hlasy.reagoval na rozsudok riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR Tomáš Kostelník.O svoj mandát Mazurek prišiel v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Na jeho miesto nastúpi do klubu ĽSNS Milan Špánik.Mazureka odsúdil v utorok trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR za extrémistické trestné činy na peňažný trest vo výške 10.000 eur. NS SR sprísnil na svojom verejnom zasadnutí minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, čo sa týka výšky peňažného trestu. Verdikt je právoplatný.